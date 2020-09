Hai ngày đầu tuần, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày đầu tuần (7-8/9), rãnh áp thấp bị nén kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến mực 5.000m khiến khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Thời gian có mưa lớn tập trung trong đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 50-120 mm/24h.

Riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có nơi trên 150 mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra nhiều hiện tượng thiên tai cực đoan với dông, lốc, sét kèm theo mưa đá, gió giật mạnh trên diện rộng gây hậu quả lớn.

Mưa lớn kéo dài sẽ xuất hiện một số nguy cơ như lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng đối với các tỉnh miền núi; nguy cơ mất an toàn đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi và hệ thống đê điều, chính quyền và người dân cần đề phòng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Đợt mưa này khiến lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 7/9: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nhiệt độ ở Nam Bộ Thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

Theo: vietnamplus