Dự báo thời tiết Thanh Hóa ngày 5-3

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 4/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ngày và đêm 5/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do chịu ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao, từ đêm 2 đến 7h00 hôm nay (5-3) ở Thanh Hóa đã có mưa, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa từ 19h00“ngày 2-3 đến 07h00” ngày 5-3 phổ biến từ 50 - 130mm, một số điểm đo mưa tự động có lượng mưa cao hơn như: Lang Chánh là 191.6mm, Cửa Đạt (Thường Xuân) 203.4mm, Cẩm Thủy 177.5mm, Ngọc Lặc 155.8mm, ... Nhiệt độ không khí lúc 7h00’ ngày 5-3 phổ biến từ 15 - 17 độ C, giảm từ 4 - 6 độ C so với 24 giờ qua. Trời rét.

Hiện nay không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu; hội tụ gió trên cao có xu hướng suy yếu dần.

Ngày hôm nay (5-3) ở Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ vài nơi vào sáng và đêm, trưa chiều giảm mưa. Gió Đông bắc trên đất liền cấp 2, cấp 3; ngoài khơi cấp 5, có lúc cấp 6, Biển động nhẹ. Nhiệt độ không khí thấp nhất từ 15 - 17 độ C. Trời rét.

