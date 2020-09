Dự báo mưa lớn diện rộng ở khu vực Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu sau bão số 5 nên ở khu vực Thanh Hóa từ đêm 18 đến sáng 20-9 tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Đêm hôm qua và sáng nay (18-9) ở Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa tính từ 19h ngày 17-9 đến 13h ngày 18-9 phổ biến từ 20 – 60 mm, có nơi cao hơn như điểm đo mưa Cửa Đạt (Thường Xuân) 84,2mm, Xuân Lẹ (Thường Xuân) 69,8mm, Vạn Xuân (Thường Xuân) 69,8mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu sau bão số 5 nên ở khu vực Thanh Hóa từ đêm 18 đến sáng 20-9 tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, mưa lớn tập trung vào đêm 18, ngày 19-9. Tổng lượng mưa còn có khả năng đạt 50 - 120mm, riêng khu vực đồng ven biển, phía Nam và Tây nam có nơi đạt 120 - 200mm.

Khoảng đêm 22, ngày 23-9 không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại, do vậy ở Thanh Hóa sẽ có mưa rào, có nơi mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi.

BĐT