Đêm 22-4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Thanh Hóa

Theo Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm nay (22-4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, do vậy từ ngày 22 đến 24-4 ở Thanh Hóa sẽ có mưa dông ở nhiều nơi; có nơi mưa vừa đến mưa to; tổng lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 50 – 100mm (trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh).

Từ chiều và đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3; ven biển có nơi cấp 4; ngoài khơi cấp 5, có lúc cấp 6, từ đêm mai (23-4) gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Từ đêm 23 đến ngày 26-4 trời chuyển rét vào đêm và sáng với nền nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 17 – 19 độ C.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

