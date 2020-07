Để không còn nỗi lo cây xanh gãy đổ

Các đô thị ngày càng phát triển thì cây xanh càng đóng vai trò quan trọng, tạo ra cảnh quan thiên nhiên, làm đẹp bộ mặt mỹ quan đường phố, cải thiện khí hậu và môi trường sống của cư dân thành thị. Tuy nhiên, từ vụ cây phượng cổ thụ đang xanh tốt bất ngờ bật gốc, gãy đổ tại một trường học ở TP Hồ Chí Minh khiến 1 học sinh tử vong và nhiều học sinh khác bị thương, đòi hỏi các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, chăm sóc, cắt tỉa, bảo đảm an toàn cho các cây xanh trên địa bàn tỉnh, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa cắt tỉa cây xanh trên đường Đông Phát 2, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa).

14h chiều ngày 30-6-2020, tại đường Đông Phát 2, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), thời tiết nắng nóng gay gắt “như đổ lửa”, nhiều người đang tìm cách trốn nắng thì những người công nhân của Đội Cây xanh, Xí nghiệp Công viên 1 thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa vẫn căng mình “đội nắng” cắt tỉa cây xanh bởi đây là thời điểm “lý tưởng” để làm việc, ít phương tiện giao thông đi lại trên đường. Anh Trương Thanh Tùng, cán bộ kỹ thuật của công ty, cho biết: Để giảm nỗi lo cây đổ, cành gãy và giảm thiệt hại cho hệ thống cây xanh trong mùa mưa, bão, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cho Nhân dân, hằng năm thành phố đều có hợp đồng với đơn vị thực hiện kế hoạch cắt, tỉa hệ thống cây xanh. Theo đó, đơn vị sẽ tập trung xử lý những cây có đường kính và chiều cao lớn, trong đó ưu tiên xử lý những cây nặng tán, cây nghiêng nguy hiểm, cây mọc lệch, cây có cành khô, sâu mục... Mỗi đội công nhân có từ 5-7 người theo sự phân chia công việc, nhóm trên cẩu phụ trách cắt tỉa cây, nhóm bên dưới phụ trách việc thu lượm, quét dọn và áp tải lên thùng xe chuyên dụng để chở về bãi rác tập kết.

Khu vực trước cổng Trường Tiểu học Đông Thọ, phường Đông Thọ rợp bóng mát bởi có những hàng cây xanh, chủ yếu là xà cừ trồng lâu năm. Cây to, tán cao, cành lá um tùm... nhưng do đặc tính của cây, vỉa hè ở khu vực này được lát đá bị bong tróc, lởm chởm do rễ đội lên. Ngay đối diện trước cổng trường, còn có một cây phượng bị khô héo... Một số phụ huynh khi đưa đón con đi học tại đây tỏ ra quan ngại và lo lắng về độ bền vững, chắc chắn của những hàng cây cổ thụ này, nhất là vào những ngày giông lốc, những cành lá trên cao có thể bất ngờ gãy rớt xuống, gây nguy hiểm cho người đi đường và học sinh giờ tan trường... Được biết, khu vực này đã được Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa khảo sát và đưa vào kế hoạch cắt tỉa, hạ độ cao đối với những cây cổ thụ lớn, cành lá xum xuê, đồng thời xin ý kiến cơ quan chức năng để chặt bỏ những cây bị khô mục.

TP Thanh Hóa hiện có hàng ngàn cây xanh bóng mát. Rất nhiều tuyến đường, trường học có cây cổ thụ vài chục năm tuổi đã và đang tạo ra không gian xanh cho đô thị, cơ quan, trường học... Theo hợp đồng dịch vụ công ích giữa UBND TP Thanh Hóa và Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa ký kết từ đầu năm 2020, công ty có nhiệm vụ quản lý cây xanh đô thị với các phần việc như: Cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây xanh đường phố tổng số 1.100 cây; chặt hạ 50 cây khô mục, sâu bệnh. Tính đến ngày 30-6-2020, công ty đã thực hiện cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây xanh đường phố 676/1.100 cây; đốn hạ 29/50 cây sâu bệnh, khô mục và cây nguy hiểm theo cấp phép của UBND thành phố. Trong quá trình thực hiện, công ty đã rà soát, phát hiện thêm 19 vị trí có cây khô mục và đã báo cáo UBND thành phố cấp phép cho thực hiện trong tháng 7-2020 để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Theo kế hoạch trong thời gian tới, công ty tiếp tục phối hợp cùng các phòng, ban chức năng, UBND các phường trên địa bàn thành phố để kiểm tra, rà soát cây có nguy cơ gãy đổ trên các tuyến đường để tiến hành cắt tỉa, trong đó ưu tiên các cây lớn tại các tuyến đường trung tâm trọng yếu như: Quốc lộ 1A, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lai, Đại lộ Lê Lợi... Phương án cắt tỉa tùy thuộc vào từng loại cây với hình thức như cắt tỉa bớt tán hoặc hạ thấp độ cao cây để hạn chế tối đa việc cây gãy đổ do nặng tán hoặc cây quá cao. Tập trung xử lý các chủng loại cây dễ đổ gãy như: Xanh, phượng, xà cừ. Khi mùa mưa bão đến, công ty đã có phương án chằng chống cây xanh các khu vực công viên, khuôn viên được giao quản lý. Tổ chức lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý các cây xanh gãy đổ ra đường do mưa bão đảm bảo an toàn giao thông...

Mỗi loại cây xanh có những đặc tính khác nhau, nhưng chúng có điểm chung là cần không gian sinh trưởng rộng. Tuy nhiên, đối với hệ thống cây xanh đô thị thường bị tác động nhiều bởi việc xây dựng, phát triển đô thị hoặc chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, ảnh hưởng đến độ chắc chắn, bám trụ của cây, dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn cây bật gốc, gãy đổ trong mùa mưa bão. Vì vậy, để bảo vệ những mảng không gian xanh của thành phố, không còn nỗi lo cây xanh gãy đổ, biện pháp hữu hiệu không chỉ là công tác chăm sóc cây xanh mà cần có sự thống nhất, đồng bộ giữa các ngành liên quan khi thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị, chỉnh trang vỉa hè. Khi đó, sẽ không còn chuyện cây xanh bị chặt bớt rễ, bị làm lệch tán, bị mé nhánh không đúng cách để làm đường ống nước, hạ ngầm cáp viễn thông, lát lại vỉa hè... từ đó, sự sinh trưởng, độ bền chắc và tuổi thọ của cây xanh đường phố cũng sẽ được bảo đảm hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng và mỗi khu dân cư, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh, phát hiện những cây bị sâu bệnh hoặc có nguy cơ gãy đổ để có phương án xử lý kịp thời, vì sự an toàn chung cho cả cộng đồng.

Bài và ảnh: Việt Hương