Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa:

Cung cấp nước sạch an toàn, chất lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà

Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa quản lý 13 hệ thống cấp nước với tổng công suất 130.200 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho gần 190.000 hộ khách hàng. Quá trình vận hành hệ thống cấp nước của công ty được áp dụng công nghệ, thiết bị sản xuất hiện đại, sản phẩm nước sạch đạt QCVN 01:2009/BYT (Quy chuẩn của Bộ Y tế).

Nhà máy nước Mật Sơn - Chi nhánh sản xuất nước TP Thanh Hóa (thuộc Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa).

Thực hiện mục tiêu sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2020, trong đó nổi bật là nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp nước sạch an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Công ty cổ phần (CTCP) Cấp nước Thanh Hóa đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Điển hình như thời tiết nắng nóng khô hạn kéo dài, chất lượng nguồn nước thô không đảm bảo do liên tục bị nhiễm mặn, tần suất và thời gian phải dừng sản xuất ngày một nhiều hơn. Nguồn điện phục vụ sản xuất cấp nước thiếu ổn định, tình trạng mất điện lưới, tụt áp xảy ra thường xuyên, nhất là vào các ngày nghỉ và trong giờ cao điểm, dẫn đến việc khai thác và xử lý nước tại nhiều thời điểm gặp khó khăn, làm gia tăng chi phí trong quá trình xử lý nước, ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD. Cụ thể, tại Nhà máy nước (NMN) Hàm Rồng phải dừng sản xuất do nước nhiễm mặn 73 lần (558 giờ). Tại NMN Mật Sơn, Công ty TNHH MTV Sông Chu liên tục hạ thấp mực nước và dừng cấp nước dài ngày để tu sửa kênh mương. NMN Ngọc Lặc: Nguồn nước thô có nguy cơ khan hiếm do phụ thuộc mực nước hồ, việc Công ty TNHH MTV Sông Chu hạ mực nước tu sửa cửa phai hồ Cống Khê làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của đơn vị. Công suất nguồn tại nhiều nhà máy đã quá tải, nguy cơ gây mất an toàn cấp nước, nhiều thời điểm phải vận hành vượt công suất thiết kế như các NMN Bỉm Sơn, Nông Cống, Cẩm Thủy, Hoằng Hóa... Địa bàn quản lý trải rộng khắp các địa phương trong tỉnh, hệ thống mạng lưới truyền tải, phân phối và dịch vụ lớn (hơn 4.500 km), được xây dựng qua nhiều thời kỳ, gây khó khăn cho công tác quản lý và chống thất thoát, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ. Công tác phát triển khách hàng còn gặp nhiều khó khăn. Việc phát triển và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh được triển khai thiếu đồng bộ, thiếu sự phối kết hợp cũng làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng hệ thống mạng lưới đường ống, gây ảnh hưởng tới công tác đảm bảo an toàn cấp nước. Tại một số khu vực ven thị xã, thành phố và các vùng nông thôn người dân vẫn sử dụng hai nguồn nước, một số khách hàng còn hành vi trục lợi nước, gây thất thoát sản lượng nước hàng hóa. Tác động của dịch COVID-19 và hệ lụy sau dịch bệnh làm ngừng trệ nhiều hoạt động sản xuất dịch vụ, gây ảnh hưởng lớn đến sản lượng nước hàng hóa. Đặc biệt, việc điều chỉnh giá nước mới đã được thẩm định tăng 9,5% phù hợp với giá thành sản xuất, bị tạm dừng lại...

Đảng ủy, HĐQT, ban giám đốc CTCP Cấp nước Thanh Hóa đã đề ra giải pháp sát đúng, phù hợp thực tế nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, bảo đảm phát triển bền vững. Nổi bật như chủ động đổi mới công tác quản lý, điều hành; tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng vùng nông thôn; từng bước tự động hóa điều hành hệ thống cấp nước; tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ. Đầu tư sửa chữa, cải tạo các tuyến ống cũ, chất lượng kém; nâng cấp các tuyến ống chính nhằm nâng cao năng lực cấp nước, khắc phục tình trạng yếu và thiếu nước tại một số khu vực, góp phần giảm tỷ lệ thất thoát cho toàn công ty.

Đại diện lãnh đạo CTCP Cấp nước Thanh Hóa cho biết: Xác định mùa nắng nóng năm 2020 thời tiết phức tạp, số lượng khách hàng, nhu cầu nước sạch ngày càng cao, các tháng vừa qua ban lãnh đạo công ty đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong việc huy động vốn đầu tư, phát huy tối đa nội lực, sử dụng vốn vay để đầu tư nâng cấp nguồn, cải tạo mạng lưới cấp nước đến những vùng trọng điểm của tỉnh. Ban điều hành luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, đảm bảo tính dân chủ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo được sự đoàn kết đồng thuận, nhất trí cao trong nội bộ công ty. Đề ra các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động SXKD, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện quản lý chặt chẽ, tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất. Chỉ đạo kịp thời và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị. Các tháng đầu năm 2020 đã thực hiện nghiêm ngặt chế độ quản lý vận hành tại các nhà máy, do đó đã giảm tối đa chi phí sử dụng điện năng và hóa chất xử lý nước, cụ thể tại hai nhà máy lớn Mật Sơn và Hàm Rồng: giảm chi phí điện, hóa chất gần 200 triệu đồng so với cùng kỳ. Đồng thời, bảo đảm phát triển sản xuất và cung cấp nước sạch an toàn, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Chất lượng dịch vụ được cải thiện trên tất cả các tiêu chí về áp lực, lưu lượng, chất lượng nước. Chất lượng nước thành phẩm của công ty đã được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đánh giá bảo đảm yêu cầu về chất lượng, đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế quy định. Công ty đã phối hợp tốt với các cấp chính quyền trong việc huy động vốn đầu tư để phát triển mạng lưới cấp nước cho một số khu vực ngoại thành, ngoại thị, các khu vực khó khăn về nguồn nước. Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng máy, thiết bị các nhà máy nước hiện có; chuẩn bị các điều kiện để nâng công suất một số nhà máy tại các huyện Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn. Chủ động bảo đảm nguồn nước sạch cho các tháng mùa hè nắng nóng, công ty đã có giải pháp, xây dựng phương án cụ thể cấp nước cho những vùng trọng điểm như TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, các vùng lân cận trong điều kiện bất lợi như mất điện, đáp ứng yêu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trong quá trình đầu tư xây dựng các hệ thống cấp nước, CTCP Cấp nước Thanh Hóa luôn ưu tiên đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất, nhờ đó đã hỗ trợ thiết thực cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Hiệu quả của việc đổi mới công tác quản lý, vận hành lắp đặt các thiết bị công nghệ cao đã giúp doanh nghiệp giám sát được áp lực nước trên toàn bộ mạng đường ống cấp nước, qua đó chủ động điều chỉnh lưu lượng nước, cung cấp nước kịp thời cho khách hàng. Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như quan tâm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho CBCNV.

Các tháng đầu năm 2020, CTCP Cấp nước Thanh Hóa đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục bảo toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn. SXKD của công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, bảo đảm sản xuất và cung cấp nước sạch ổn định, an toàn, đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất tại các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Song song với việc duy trì tốc độ tăng trưởng, chất lượng dịch vụ được cải thiện trên tất cả các tiêu chí về áp lực, lưu lượng, chất lượng nước thành phẩm, chất lượng các dịch vụ hỗ trợ. 6 tháng đầu năm 2020 tỷ lệ thất thoát, thất thu nước giảm 0,41% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu như nước hàng hóa đạt gần 15,6 triệu m3 (tăng 6,74% so cùng kỳ), doanh thu tiền nước đạt hơn 164,4 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 18,5 tỷ đồng (tăng 10,1% so cùng kỳ), thu nhập bình quân người lao động đạt 9,2 triệu đồng/tháng...

Các tháng cuối năm 2020 được xác định vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách với CTCP Cấp nước Thanh Hóa, nhưng với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm, với tư duy luôn đổi mới sáng tạo và tâm niệm tận tâm phục vụ, công nhân kỹ thuật chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, CBCNV CTCP Cấp nước Thanh Hóa sẽ tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn để phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực cho mục tiêu CNH, HĐH, xây dựng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng của tỉnh nhà và phục vụ cho lợi ích xã hội, lợi ích của người dân.

