Công điện chỉ đạo ứng phó Bão số 1 và mưa lớn diện rộng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Công điện số 01/CĐ-TW ngày 13/6 chỉ đạo ứng phó bão số 1 năm 2020.

Vị trí và đường đi của bão số 1. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành: Quốc phòng, Giao thông vận tải, NNPTNT, Ngoại giao;… nêu rõ: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 12/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 1, có tên quốc tế là NURI).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của bão, thông tin, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định: Phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông, từ vĩ tuyến 16,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc và sẽ được điều chỉnh tại các bản tin tiếp theo của cơ quan dự báo.

Thứ hai, tổ chức kiểm đếm và duy trì liên lạc thường xuyên với tàu, thuyền đang hoạt đông trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão;

Thứ ba, sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Thứ tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp các bản tin dự báo kịp thời, chính xác và vùng ảnh hưởng của bão để cơ quan chức năng và nhân dân chủ động ứng phó.

Thứ năm, Bộ Ngoại giao chủ động liên hệ với các Quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan tạo điều kiện cho tàu thuyền, ngư dân vào trú tránh bão khi có nhu cầu; các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống.

Thứ sáu, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phát tin về diễn biến của bão.

Thứ 7, Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.

Công điện của Bộ Quốc phòng

Ngày 12/6, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) có điện số 19 gửi: Bộ Tư lệnh Quân khu (1, 2, 3, 4), Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.

Công điện nêu rõ: Để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn trên diên rộng từ tối ngày 13/6 đến ngày 15/6 trọng tâm mưa to đến rất to ở các tỉnh vùng núi Bắc bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị:

Thứ nhất, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình chủ tàu thông báo cho các tàu cá, tàu thuyền du lịch, tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để di chuyển, tránh trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trong 24 giờ phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông; từ vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc đến 21,0 độ Vĩ Bắc); thường xuyên duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Thứ hai, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Cảnh sát biển cập nhật thường xuyên diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão; có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện đang làm nhiệm vụ trên biển (đặc biệt các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng) và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có yêu cầu.

Thứ ba, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống mưa lũ, ngập úng, giông lốc, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ra. Nhất là các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa…).

Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Cục Cứu hộ - Cứu nạn trước 07 giờ 00 và 16 giờ 00 hàng ngày để giúp Bộ theo dõi, chỉ đạo.

Công điện của Bộ Công an

Văn phòng Bộ Công an cũng đã ban hành Công điện số 03/CĐ-V01 gửi Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ban Chỉ huy) Công an các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng; Ban Chỉ huy: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng đi vào Biển Đông và mưa lớn diện rộng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Văn phòng Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc các Công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo của Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với ATNĐ và mưa lớn.

Thứ hai, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt tập trung bảo đảm vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó, tác nghiệp tại thực địa và giúp nhân dân trong thiên tai.

Thứ ba, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn: Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu; kiểm tra, rà soát nơi ở không an toàn, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ tư, bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, nơi sạt lở nguy hiểm. Kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không bảo đảm an toàn.

Thứ năm, tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Văn phòng Bộ Công an (SĐT: 0913.555.323, 069.2341042; Fax: 069.2341044).

