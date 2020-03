Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay trên khu vực tỉnh Thanh Hóa cục bộ có mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa.

Lượng mưa từ 5h đến 7h ngày 4-3 tại trạm Lang Chánh là 123,8mm, tại Cẩm Thủy là 49,1mm.

Cảnh báo, trong những giờ tới, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 – 50mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện Lang Chánh; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại các huyện: Cẩm Thủy, Thường Xuân.

Ngày và đêm nay, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao nên ở Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông (Cần đề phòng có gió giật mạnh, sét, tố lốc và mưa đá, trên Biển có lốc xoáy và sóng cao), gió Đông bắc trên đất liền cấp 2, cấp 3; ven biển cấp 4, ngoài khơi cấp 6, cấp 7, Biển động. Nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 15 – 17độ C.

PV