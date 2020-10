Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới.

Trong 6 giờ qua (từ 1h đến 7h ngày 19-10), các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to.

Dự báo trong 06 giờ tới, lượng mưa các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm; lượng mưa các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. Nguy cơ cao ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Tại Thanh Hóa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Thường Xuân; nguy cơ trung bình tại các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Như Xuân, Như Thanh, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Yên Định và Cẩm Thủy.

PV