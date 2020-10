Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất trên các sông tỉnh thanh hóa

Hiện nay, mực nước trên các sông đang dao động lên. Mực nước lũ trên các sông còn ở mức thấp hơn so với báo động (BĐ)1. Riêng trên sông Âm tại trạm thủy văn Lang Chánh đã đạt đỉnh. Mực nước đỉnh lũ là 48.96m trên BĐ1 là 0.46m.

Cảnh báo mưa, lũ: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông nam trên cao hoạt động mạnh nên ở Thanh Hóa từ hôm nay đến sáng mai (16-10) tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 24h phổ biến từ 30 - 70mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Từ hôm nay (ngày 15-10) đến ngày 17-10, lũ trên các sông tiếp tục lên. Mực nước đỉnh lũ trên sông Mã, sông Chu còn dưới mức BĐ1; Sông Bưởi, sông Âm, sông Yên, sông Cầu Chày ở mức nhỏ hơn đến xấp xỉ BĐ1, có nơi trên BĐ1.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện trung du, miền núi; ngập úng tại các vùng trũng thấp và các khu đô thị trong tỉnh.

Theo ĐKTTV Thanh Hóa