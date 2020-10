Các khu vực đều có mưa và dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/10, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp cần hướng dẫn nhân dân gia cố, bảo vệ mái nhà dễ bị tốc, vỡ; bảo vệ rau màu, cây trồng, vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài ra, người dân cần theo dõi chặt chẽ những bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 3/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng các tỉnh đồng bằng và khu Đông Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ggió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có lúc có mưa rào và dông; gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối phía Nam có mưa rào, dông rải rác; gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào, dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

Theo: vietnamplus