Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 15/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 năm 2020 và có tên quốc tế là Noul.

Hồi 4 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 200km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo, từ 4 giờ ngày 16/9 đến 4 giờ ngày 17/9, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Từ 4 giờ ngày 17/9 đến 4 giờ ngày 18/9, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam của Quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Từ 4 giờ ngày 18/9 đến 4 giờ ngày 19/9, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 16/9: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C./.

BĐT