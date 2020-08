Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa dông kèm theo thời tiết nguy hiểm

(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua giữa khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m ở Bắc Bộ nên ngày 21 và 22-8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (phổ biến 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ).

Đêm hôm qua và sáng sớm nay (21-8) ở Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa từ 19h00"ngày 20 đến 07h00" ngày 21-8 phổ biến từ 20 – 50 mm, có nơi cao hơn như điểm đo mưa Nga Thiện (Nga Sơn) 79,4mm, Cổ Lũng (Bá Thước) 72,4 mm. Dự báo: Các ngày 21 và 22-8 ở Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và dông (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Lượng mưa trong 24 giờ có khả năng đạt 20 - 50mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Từ ngày 23-8 ở Thanh Hóa mưa sẽ giảm dần. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cục bộ, lốc, sét: Cấp 1.

PV