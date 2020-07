Áp thấp trên Biển Đông - Cảnh báo mưa lớn tại Thanh Hóa

Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa: Rãnh áp thấp có trục Tây bắc – Đông nam nối với vùng áp thấp trên Biển Đông (vùng áp thấp này có nhiều khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới) có xu hướng hoạt động mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn tây nên ở Thanh Hóa từ đêm 31-7 đến 4-8 sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 150 – 300mm, mưa to tập trung vào ngày 2 và 3-8. Lưu ý: Sau thời gian nắng nóng kéo dài nhiều ngày, đất bị khô nứt, đặc tính của đất bị phá vỡ, bề mặt thảm phủ bị suy giảm, mưa lớn cục bộ xảy ra trong thời gian ngắn sẽ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi.