Áp thấp nhiệt đới đang mạnh thêm, Thanh Hóa có mưa lớn

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa: Từ hôm nay (1-8) trên vùng biển tỉnh Thanh Hóa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 1.0 - 2.5m; vùng gần tâm bão đi qua từ 2.0 - 4.0m. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm áp thấp nhiệt đới (có khả năng mạnh lên thành bão) nên ở Thanh Hóa từ ngày 1 đến 4-8 sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 200 - 400mm, riêng khu vực vùng núi có nơi trên 400mm; mưa to tập trung từ đêm 1 đến ngày 3-8.