Phụ nữ dân tộc Mông huyện Mường Lát kiếm tiền từ nghề thêu trang phục truyền thống

Tranh thủ thời gian nông nhàn, nhiều phụ nữ dân tộc Mông ở bản Xa Lao, xã Trung Lý, huyện Mường Lát đã dùng chính đôi bàn tay khéo léo của mình để thêu trang phục truyền thống bán ra thị trường, kiếm thêm thu nhập.

Vào dịp giáp Tết Nguyên Đán, đến bản Xa Lao, có thể dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ Mông ngồi quây quần bên hiên nhà để thêu trang phục truyền thống của đồng bào Mông.

Vài năm lại đây, do nhu cầu về các sản phẩm thêu trên thị trường, thương lái trên địa bàn Mộc Châu (Sơn La) đã đến đặt hàng thêu của phụ nữ Mông huyện Mường Lát.

Tận dụng thời gian rảnh rỗi vào buổi trưa, tối, phụ nữ Mông bản Xa Lao đã kiếm thêm thu nhập từ chính đôi bàn tay khéo léo của mình.

Tấm vải được thêu từ những sợi len, chỉ đủ màu sắc sặc sỡ.

Khổ vải thêu có chiều dài 3m, được thương lái mua với giá khoảng 1 triệu -1,2 triệu đồng.

Những hoa văn trên vải khá cầu kỳ nên để thêu được tấm vải khổ dài 3m, các bà, các mẹ, các chị phải mất khoảng 1 tháng.

Đôi bàn tay của phụ nữ Mông tưởng chỉ quen với việc nương rẫy, nhưng khi cầm kim thêu lại vô cùng khéo léo.

Việc thêu trang phục không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn phải kiên trì, cẩn thận, tỷ mỉ mới tạo nên những hoa văn tinh xảo.

Nhiều phụ nữ Mông có thể vừa trông con vừa tranh thủ thêu vải.

Chị Hơ Thị Bầu, bản Xa Lao, xã Trung Lý cho biết: Phụ nữ trong bản hầu hết đều biết thêu thùa, may vá. Ngoài tự may trang phục cho gia đình mình, phụ nữ nơi đây còn may, thêu để bán cho người dân Mộc Châu (Sơn La) kiếm thêm thu nhập. Sản phẩm làm xong sẽ có người đến tận nhà lấy hàng, vì vậy cũng tiện lợi cho phụ nữ trong bản tham gia làm nghề này.

Hoàng Giang