Thanh Hóa biểu dương lực lượng công an xã bán chuyên trách

Ngày 6 - 10 - 2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, gặp mặt, biểu dương lực lượng công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo đảm an ninh - trật tự tại địa bàn cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang và Thiếu tướng Trần Phú Hà nói chuyện với các đại biểu dự hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang - Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố cùng 85 điển hình tiên tiến trong lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh đã dự hội nghị.

Các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành và đóng góp của lực lượng công an xã bán chuyên trách nói chung và trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự tại địa bàn cơ sở.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an xã bán chuyên trách đã thể hiện rõ vai trò, vị trí tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh - trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thiếu tướng Trần Phú Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho điểm hình công an xã bán chuyên trách

Từ năm 2008 đến nay công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tham gia xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của 35 loại mô hình quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh - trật tự ở cơ sở; tổ chức tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hơn 2.000 buổi với hơn 200.000 lượt người tham gia.

Phối hợp điều tra, giải quyết, xử lý gần 10.000 vụ việc liên quan đến an ninh - trật tự; vận động nhân dân tự giác giao nộp hơn 3.500 khẩu súng các loại; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác quản lý, cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi, cải tạo không giam giữ; thực hiện tốt quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Cũng trong thời gian qua đã có 63 đồng chí công an xã hy sinh, bị thương, trong đó có 3 đồng chí được công nhận liệt sĩ, 10 đồng chí được công nhận thương binh, 48 đồng chí đang làm chế độ; 3 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 50 tập thể, 20 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bàng khen; hàng trăm tập hể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Ghi nhận, tri ân những đóng góp của lực lượng công an xã bán chuyên trách, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 27 đồng chí; trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 58 đồng chí có thành tích xuất sắc thời gian qua.

Trước đó, Công an tỉnh đã tổ chức tặng quà cho 2 thân nhân liệt sỹ và 4 đồng chí thương binh là công an xã bán chuyên trách.

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho lực lượng công an xã bán chuyên trách

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang - Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) và Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, đóng góp to lớn của lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí mong muốn thời gian tới cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục bố trí, sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở; đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách khi tăng cường công an chính quy về xã.

Thái Thanh