Tăng cường công tác bảo đảm ANTT khu vực biên giới

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, khu vực biên giới, đặc biệt là trên các cửa khẩu, cảng biển lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa làm thủ tục lưu thông qua lại tăng cao. Để đảm bảo chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiểm soát, thông thoáng trong thủ tục hành chính tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập, BĐBP tỉnh đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới cửa khẩu, cảng biển.

Càng vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi những cành hoa đào nhộn nhịp theo xe về thành phố đón xuân, đây cũng là thời điểm các loại tội phạm thường lợi dụng để gia tăng hoạt động làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn biên giưới. Trước tình hình trên, BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu, cảng biển tăng cường hết công suất, thời gian làm việc, để kịp thời giải quyết tốt công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa, phương tiện nhanh chóng lưu thông cho bà con nhân dân về quê đón Tết. Đồng thời thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra công tác, trực tiếp kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trên 2 tuyến biên giới.

Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán 2020. Theo đó, duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, tổ chức luyện tập một số phương án tác chiến tại các đồn, trạm kiểm soát Biên phòng, không để các tình huống bị động, bất ngờ xảy ra. Chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất chủ trương, giải pháp, xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ, nhất là tình hình trên biển, ngoại biên. Các đơn vị Biên phòng triển khai từng tổ công tác xuống địa bàn các bản để làm nhiệm vụ bảo an ninh trật tự, mang theo hàng trăm suất quà tết để trao tận tay cho các hộ dân nghèo, cùng nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Trên khu vực biên giới và các cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, cửa khẩu Tén Tằn, các cửa khẩu phụ, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát cũng tăng cường công tác phối hợp với lực lượng cửa khẩu của nước bạn Lào tổ chức tuần tra kiểm soát khu vực hai bên cánh gà tiếp giáp cửa khẩu, phối hợp có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, pháo nổ…Trên tuyến biên giới biển, địa bàn khu Kinh tế Nghi Sơn được xem là địa bàn trong điểm về an ninh trật tự, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là những ngư dân làm nghề khai thác hải sản trên biển. Tăng cường tuần tra những khu vực trọng yếu và hành lang an toàn của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, phục vụ cho việc vận hành nhà máy đảm bảo an toàn.

Thiếu tá Trương Ngọc Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn cho biết, thực hiện Kế hoạch của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp các cơ quan ban ngành khu vực cảng, đặc biệt là Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và các xã ven biển và thông qua công tác tuần tra, kiểm soát tại trạm, chúng tôi đã tuyên truyền cho bà con ngư dân không tàng trữ, sử dụng đèn trời, chất nổ trong dịp tết Nguyên đán, kết quả đến ngày hôm nay bà con đã mang đến giao nộp cho Ban chỉ huy biên phòng Nghi Sơn 18 quả mìn tự tạo và 10kg pháo nổ.

Một mùa Xuân nữa lại đến, khi những cánh hoa đào đua nhau kheo sắc, những người lính mang quân hàm xanh vẫn đang ngày đêm vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Xuân Thủy