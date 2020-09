Huyện Hoằng Hóa: Nâng cao chất lượng hoạt động của Dân quân biển

Sáng 8 – 9, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa, đã tổ chức khai mạc huấn luyện cho Trung đội dân quân biển và ngư dân xã Hoằng Trường.

Trong thời gian 12 ngày, các đồng chí tham gia huấn luyện đợt này được trang bị, cập nhật một số nội dung cơ bản của pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên, động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Cập nhật nội dung mới của luật dân quân tự vệ, Nghị định 72/2020/ NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 69/2020/TT-BQĐ của Bộ quốc phòng; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển và Luật biển Việt Nam; tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương và cơ quan tổ chức.

Đồng thời huấn luyện thuần thục các kỹ năng trong xử trí tình huống, yếu lĩnh động tác kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại phương tiện, vũ khí trang bị, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra trên biển.

Đây là cơ sở giúp lực lượng dân quân biển và ngư dân xã Hoằng Trường tiếp tục cũng cố kiến thức, quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lời dạy của Bác Hồ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, chiến sỹ dân quân biển và bà con ngư dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của quê hương, Tổ quốc.

Nguyễn Thanh Hải