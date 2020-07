Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại thị xã Nghi Sơn

Chiều 6-7, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, làm việc và kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công an thị xã Nghi Sơn.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Công an thị xã Nghi Sơn, Thượng tá Trịnh Văn Giang, Trưởng Công an thị xã đã báo cáo với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đoàn kiểm tra về tình hình biên chế, cơ cấu, bộ máy của Công an thị xã sau khi được thành lập và kết quả công tác đảm bảo ANTT 6 tháng đầu năm 2020 của đơn vị.

Báo cáo nêu rõ: Từ ngày 1-6-2020, Công an thị xã Nghi Sơn được thành lập trên cơ sở Công an huyện Tĩnh Gia trước đây; 6 tháng đầu năm 2020, Công an thị xã Nghi Sơn đã làm tốt công tác tham mưu cho Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã và Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án, mệnh lệnh đảm bảo ANTT, tấn công trấn áp tội phạm; đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng cấp cơ sở. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất bất ngờ và hình thành “điểm nóng”. Chủ động tham mưu cho BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thị xã thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai thực hiện quyết liệt, đã đấu tranh, triệt phá thành công 3 chuyên án, phát hiện 6 vụ, 53 đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư Thị uỷ thị xã Nghi Sơn đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Công an thị xã Nghi Sơn, nhất là trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATGT và đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực để đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội của thị xã, đẩy nhanh tiến độ phát triển các dự án tại địa bàn KKT Nghi Sơn. Đồng chí Bí thư Thị uỷ cũng mong Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư về trụ sở, trang thiết bị, điều kiện làm việc cho CBCS Công an thị xã Nghi Sơn.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Công an thị xã Nghi Sơn trong công tác đảm bảo ANTT 6 tháng đầu năm 2020, góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế, xã hội của thị xã. Sau khi phân tích và đánh giá tình hình, chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn trong công tác đảm bảo ANTT của Công an thị xã, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm 2020, lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020. Trong đó cần làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thị xã giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm về ANTT trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra khiếu kiện đông người, hoạt động của tội phạm hoạt động có tổ chức, băng ổ nhóm; phối hợp với các cấp, các ngành và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực môi trường, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tăng cường đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm để kiềm chế sự gia tăng của tội phạm nhất là ở địa bàn KKT Nghi Sơn, đảm bảo ổn định tình hình để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thái Thanh