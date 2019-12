Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP và Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa

Bộ Chỉ huy BĐBP và Hội nNgười cao tuổi tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, vùng biển” giai đoạn 2016-2021.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Hội Người cao tuổi chỉ đạo cácHội Người cao tuổi (NCT) huyện, thành phố xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động phối hợp với 16 Đồn Biên phòng; hướng dẫn, chỉ đạo 59 tổ chức Hội NCT cơ sở, 476 chi hội NCT ở các thôn, bản và các đội công tác của lực lượng BĐBP ở các địa bàn. Bằng những việc làm thiết thực của mình, vai trò của tổ chức Hội NCT, già làng trưởng bản trên tuyến biên giới, ven biển của tỉnh Thanh Hóa đã có đóng góp hết sức quan trọng trong việc quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở khu vực địa bàn biên giới; tích cực tham gia vận động hội viên, các gia đình, dòng họ, nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển.

Những kết quả nổi bật đó là đã phối hợp vận động được 26 tập thể, 19 hộ gia đình, 85 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên giới; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập tổ tàu thuyền an toàn (882 tổ/5979 tàu thuyền/11539 thuyền viên tham gia); Thành lập 3.257 tổ an ninh trật tự; 496 tổ hòa giải ở thôn, bản. Các tổ an ninh, hòa giải đều có NCT tham gia; phần lớn đã giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp trên địa bàn, như các vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự, truyền đạo trái pháp luật, tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người; đã vận động được 25 hộ với 174 người Mông từ bỏ sinh hoạt đạo trái pháp luật; 108 người thuộc diện cai nghiện, tội phạm ma túy tái hòa nhập cộng đồng; gần 100 người Mông khi chết được khâm liệm đưa vào quan tài để chôn cất; phối hợp với các lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân giao nộp hàng ngàn khẩu súng tự chế; phát hiện, tố giác 465 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn NCT tham gia phong trào sản xuất giỏi, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hỗ trợ căn 5 nhà cho gia đình NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 5 huyện biên giới thuộc “Chương trình ước mơ tuổi vàng”, giá trị 340.000.000đ. Nhiều NCT đã trở thành Chủ trang trại, Gia trại chăn nuôi, trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thông qua các phong trào, các hoạt động của người cao tuổi, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển.

Tại hội nghị, 2 bên đã thảo luận chỉ ra những mặt mạnh, những tồn tại, hạn chế, để thống nhất các nội dung, bổ sung nhiệm vụ cần phối hợp sát với tình hình thực tiễn đơn vị và địa phương, qua đó để chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.

Hải Chuyền