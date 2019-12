Công an tỉnh: Triển khai Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020, Giám đốc Công an Thanh Hóa đã triển khai Kế hoạch 331/KH-CAT-PX01 chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy trình và các bước tuyển chọn đúng luật, đúng quy định, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND.

Theo đó, trong năm 2020, Công an tỉnh Thanh Hóa được Bộ Công an phân bổ chỉ tiêu tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND gồm 317 chỉ tiêu (311 nam, 6 nữ). Trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động 20 chỉ tiêu; Cục An ninh điều tra 6 chỉ tiêu; Văn phòng Cơ quan CSĐT 10 chỉ tiêu; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 55 chỉ tiêu; Công an tỉnh Thanh Hóa 200 chỉ tiêu. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng.

Đối tượng tuyển chọn là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Đối với công dân nữ, chỉ tuyển chọn những trường hợp đã qua đào tạo chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND. Cụ thể về độ tuổi: Từ đủ 18 đến 25 tuổi (trường hợp đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định thì tuyển chọn đến 27 tuổi). Riêng đối với các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ thì đủ 18 – 22 tuổi.

Về tiêu chuẩn tuyển chọn, công dân phải có lý lịch rõ ràng, đảm bảo sức khỏe, không dị hình, dị dạng và các tiêu chuẩn về chính trị (theo quy định của Bộ Công an); có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên. Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của lực lượng công an.

Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được phân bổ trên địa bàn, trưởng công an cấp huyện sẽ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn cho cấp xã và tổ chức tuyên truyền rộng rãi để mọi công dân biết, đăng ký tham gia.

