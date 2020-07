Công an thị xã Nghi Sơn: Phát động phong trào thi đua “sáng tạo” trong lực lượng công an

Ngày 1-7, Công an thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “sáng tạo” trong lực lượng công an.

Hình ảnh tại lễ phát động.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” giai đoạn 2020-2025, tạo đột phá trên các lĩnh vực công tác, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, Công an thị xã Nghi Sơn phát động phong trào thi đua “sáng tạo”. Theo đó, tập trung vào các nội dung: Chủ động sáng tạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ với tinh thần “An ninh chủ động” nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời mọi tình hình, vụ việc nổi cộm về ANTT xảy ra trên địa bàn.

Hạn chế đến mức thấp nhất điều kiện phát sinh tội phạm, tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm như: Tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, đánh bạc, trộm cắp tài sản, tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu 100% tin báo tố giác về tội phạm được tiếp nhận, xử lý kịp thời, triệt để; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 80% trở lên, án đặc biệt nghiêm trọng 98% trở lên.

Đổi mới nội dung hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn, nhất là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, phường và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, chăm lo xây dựng Đảng, lực lượng trong sạch vững mạnh, đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo công an thị xã Nghi Sơn đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS), tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi tập thể, mỗi CBCS; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Sáng tạo” giai đoạn 2020-2025 và phong trào “Vì an ninh tổ quốc” giai đoạn 2020-2025.

Sỹ Thành