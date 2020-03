Công an huyện Vĩnh Lộc: Xứng đáng với danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ của UBND tỉnh cho Công an huyện Vĩnh Lộc đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2019.

Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Lộc có 106 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. Với vai trò là lực lượng tham mưu nòng cốt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ V.

Toàn Đảng bộ và lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ; đề cao vai trò trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đảng bộ công an huyện đã thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Đảng ủy - lãnh đạo công an huyện đã luôn quan tâm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực và khả năng lãnh đạo của đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng gắn với thực hiện việc tự soi, tự sửa, phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên chăm lo công tác phát triển Đảng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong lãnh đạo các nhiệm vụ công tác chuyên môn, đảng bộ công an huyện đã làm tốt chức năng tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện có nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng. Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần ổn định tình hình, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế. Trong 5 năm (2015 – 2020), công an huyện đã xác lập và phá 17 chuyên án, bắt xử lý 29 đối tượng hình sự; thanh loại 149 điểm lô đề, đánh bạc, bắt 97 vụ, 391 đối tượng đánh bạc; điều tra làm rõ 277/305 vụ, đạt 90,82% (vượt 10,82% so với nghị quyết đại hội). Quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm không để xảy ra oan sai, vi phạm pháp luật.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. CBCS Công an huyện Vĩnh Lộc đã có nhiều việc làm tốt phục vụ nhân dân như: Làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật tình nguyện, trực tiếp xuống địa bàn cơ sở làm thẻ căn cước công dân lưu động cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường CBCS xuống giúp nhân dân phòng chống, ứng phó với thiên tai, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ... được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Là một trong những địa phương có nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ công an huyện đã tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh và Thông tư số 23 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT; xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả trên 160 tổ tự quản về ANTT ở cơ sở, trong đó nhiều mô hình điển hình tiên tiến như: Tiếng kẻng giới nghiêm, cổng làng bình yên ở xã Vĩnh Thịnh; tổ an ninh công nhân trong các doanh nghiệp FDI; mô hình camera với ANTT trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Hằng năm qua phân loại bình xét, có trên 95% khu dân cư an toàn về ANTT; 100% xã, thị trấn đảm bảo tiêu chí về ANTT trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2019. Trong thực hiện Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn”, huyện Vĩnh Lộc đã bố trí được 2 xã, thị trấn, góp phần đảm bảo tốt ANTT ngay từ cơ sở.

Với những thành tích, kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Lộc 5 năm liên tục đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an huyện 2 năm được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 2 năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Trong nhiệm kỳ tới, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, công an huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình để tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, huyện ủy, UBND huyện các chủ trương, giải pháp để đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về ANTT; tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nhất là các loại tội phạm trộm cắp, ma túy, đánh bạc, cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền huyện xây dựng huyện Vĩnh Lộc ngày càng phát triển.

Đình Hợp (Công an tỉnh)