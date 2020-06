Công an huyện Như Xuân biểu dương người tốt, việc tốt trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc

Chiều 10-6, Công an huyện Như Xuân đã tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020.

Trao giấy khen của Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa cho các cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Giai đoạn 2015-2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc đã trở thành động lực thúc đẩy lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Trao giấy khen của Giám đốc công an Tỉnh Thanh Hóa cho 2 tập thể đã có thành tích trong phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc.

Trong 5 năm qua, Công an huyện Như Xuân liên tục đạt các danh hiệu thi đua trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, trong đó 3 năm được Tổng cục III Bộ công an, UBND Tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc; 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; 38 cá nhân được tặng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an Thanh Hóa tặng bằng khen, giấy khen…

Nhân dịp này, Công an huyện có 2 tập thể và 4 cá nhân được Giám đốc công an tỉnh biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020.

Tại hội nghị, 9 Đội công tác và Công an 16 xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025.

Quỳnh Nga