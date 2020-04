Công an chính quy về xã vừa đảm bảo ANTT, vừa tham gia chống dịch

Thanh Hóa là địa bàn rộng, với 27 đơn vị hành chính cấp huyện. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an, Công an Thanh Hóa đã hoàn thành việc điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 525/525 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh với tổng số 955 CBCS.

Công an xã Tam Văn, huyện Lang Chánh rà soát, tổ chức cho nhân dân khai báo y tế phòng, chống dịch

Với phương châm lựa chọn những cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức tốt để khi điều xuống xã là “có thể làm việc ngay”, nên ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới các đồng chí công an chính quy được điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã đã bắt tay ngay vào công việc.

Được điều động, bố trí về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Mường Lý, huyện Mường Lát vào những ngày đầu tháng 11-2019, đại úy Phan Văn Ú, cùng 3 đồng chí công an chính quy khác đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nhận bàn giao công việc của lực lượng công an xã bán chuyên trách. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Phan Văn Ú đã cùng tập thể ban chỉ huy công an xã xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cho từng CBCS bám, nắm tình hình, đặc điểm địa bàn, dân cư, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các kế hoạch bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm; củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công an xã bán chuyên trách.

Công việc bận rộn, vừa mới ổn định được mô hình tổ chức, thì cũng là lúc các anh bắt tay vào triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Với bản lĩnh và kinh nghiệm của người đã nhiều năm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với bà con dân bản, nên Phan Văn Ú đã rất thuận lợi khi đi sâu sát nắm bắt tình hình và tuyên truyền vận động nhân dân.

Là địa bàn đặc biệt khó khăn, xã Mường Lý có 977 hộ dân, gần 5.000 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người (đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 60% dân số), thế nên nhiệm vụ đầu tiên của lực lượng công an chính quy khi về xã là phải thường xuyên bám sát địa bàn, vừa lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, vừa tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong làng bản để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

Người dân địa phương mang lương thực, thực phẩm tặng tổ công tác liên ngành kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của xã Mường Lý, huyện Mường Lát.

Đặc biệt, ngay trong đợt cao điểm bảo đảm ANTT Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, Công an xã Mường Lý đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo ANTT xử lý, giải quyết trên 10 vụ việc có liên quan đến ANTT, đảm bảo tốt ANTT, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Khi Tết Nguyên đán vừa qua, Công an xã Mường Lý lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, lực lượng công an xã đã tham mưa cho UBND xã thành lập tổ giám sát từ xã đến thôn bản; tổ chức cho Ban quản lý 15 bản, các hộ kinh doanh, đại diện các điểm nhóm tôn giáo cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không tụ tập đông người theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh. Vì thế, tình hình liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn xã được kiểm soát chặt chẽ. Lực lượng công an đã kịp thời phát hiện 4 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về để đưa vào khu vực cách ly tập trung; kịp thời tìm kiếm, phát hiện và đưa 1 trường hợp trốn khỏi khu cách ly trở lại để thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Đại úy Phan Văn Ú, Trưởng Công an xã Mường Lý cho biết: Do địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, lại về đúng vào dịp diễn ra nhiều sự kiện nên một số anh em còn chưa được nghỉ ngày nào, tất cả đều tập trung vào làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Cũng như Đại úy Phan Văn Ú, Đại úy Lê Quang Tú, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Lang Chánh, được điều động về làm Trưởng Công an xã Tam Văn, huyện Lang Chánh vào đầu năm 2020. Dù mới được điều động về đảm nhiệm ở vị trí công tác mới, nhưng với tinh thần, trách nhiệm và nhiệt huyết hăng say của tuổi trẻ, Đại úy Lê Quang Tú đã không quản ngại khó khăn, vất vả, băt tay ngay vào việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai có hiệu quả các biện pháp cấp bách để đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19.

Là người mới, lại một mình là công an chính quy nên Đại úy Lê Quang Tú luôn dựa vào nhân dân để làm việc, đặt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân lên hàng đầu. Bên cạnh đó anh đã luôn gần gũi động viên và tranh thủ lực lượng công an xã bán chuyên trách hiệp đồng, giúp đỡ mình hoàn thành nhiệm vụ. Các anh đã phân công trách nhiệm, chia từng tổ công tác “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để nắm chắc tình hình tham mưu cho lãnh đạo xã xử lý kịp thời các sự việc phát sinh. Trong đó, đã rà soát và yêu cầu cách ly tại nhà đối với 163 công dân; kiểm tra, yêu cầu các điểm kinh doanh karaoke, internet, nhà hàng ăn uống tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch…

Đại úy Lê Quang Tú, Trưởng Công an xã Tam Văn, huyện Lang Chánh cho biết: Mặc dù mới về xã, nơi ăn, nghỉ, cơ sở vật chất còn thiếu, địa bàn thì chưa thông thuộc nên cũng rất khó khăn. Nhưng được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự giúp sức của nhân dân, đến hiện tại công tác đảm bảo ANTT vẫn cơ bản được đảm bảo ổn định, bà con nhân dân đã dần cảm nhận được sự hiện diện của công an chính quy trên địa bàn xã.

Công an xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa lập tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19.

Cũng vừa được điều động về xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa ít ngày, nhưng Đại úy Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an xã Hoằng Quý cũng đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình. Là xã nằm dọc QL1A, có nhiều công dân đi làm ăn xa về và nhiều người từ khắp nơi vào địa bàn xã để làm ăn, buôn bán, thăm thân, nên ngay sau ngay khi được điều động về xã, Đại úy Nguyễn Văn Dũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành lập tổ “xử lý nhanh các tình huống dịch COVID-19” để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Đại úy Nguyễn Văn Dũng cho biết: Để tránh dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn xã, tổ phản ứng nhanh sẽ thường xuyên tiến hành các biện pháp quản lý người, quản lý địa bàn. Đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động vừa đảm bảo tốt ANTT, vừa tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương “Cách ly toàn xã hội” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ nay đến hết ngày 15-4-2020.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của lực lượng Công an chính quy khi về xã, tình hình ANTT trên địa bàn các vùng nông thôn ở Thanh Hóa bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Đây là những tín hiệu đáng mừng và cũng là động lực thúc đẩy lực lượng công an chính quy nỗ lực khắc phục khó khăn vừa đảm bảo tốt tình hình ANTT, vừa chung tay cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân ngăn chặn, khống chế được dịch COVID-19.

Đình Hợp