Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Tập huấn cán bộ năm 2019

Từ ngày 23 đến 26-12, tại Tiểu đoàn 40, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ năm 2020 cho 140 đồng chí là cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Trong thời gian 4 ngày, cán bộ tham gia lớp tập huấn được bồi dưỡng các nội dung toàn diện trên 4 mặt công tác quân sư, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, tập trung vào quán triệt các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; làm rõ nội dung Quy định 842-QĐ/QUTW ngày 6-8-2018 của Quân ủy Trung ương về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ; công tác văn hóa văn nghệ, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, tổ chức hoạt động của Hội đồng quân nhân ở đơn vị cơ sở; hướng dẫn kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nội dung cơ quan quân sự làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử trí tình huống A2; Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; Phương pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức một buổi kiểm tra bắn súng bộ binh; mang đeo trang bị trong huấn luyện chiến đấu; Công tác quy hoạch, trình tự làm hồ sơ đầu tư xây dựng trường bắn cấp huyện, công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe quân nhân; vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, công tác bảo đảm an toàn giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ Việt Nam...

Thông qua lớp tập huấn làm cơ sở nâng cao trình độ, năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tạo sự thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Kết thúc tập huấn, kiểm tra nhận thức và điều lệnh quản lý bộ đội và các văn bản xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật kết quả 100% đạt yêu cầu, có 96,2% khá giỏi, 16% giỏi.

Ngọc Lê