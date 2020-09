Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Phá hủy thành công quả bom lớn

Ban công binh, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Nông Cống, tổ chức di dời, phá hủy thành công quả bom loại 500 pound, còn sót lại trên địa bàn huyện Nông Cống.

Di chuyển quả bom về nơi phá hủy.

Quả bom được phát hiện tại đồi Hòn Trọc, thôn Thị Long, xã Tượng Sơn, thuộc khu đất của công ty chế biến Lâm sản Thanh Ba, do anh Lê Xuân Hiếu làm chủ doanh nghiệp. Trong lúc gia đình tổ chức san lấp mặt bằng để xây dựng nhà xưởng, đã phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng.

Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh xử lý tiêu hủy bom.

Theo người dân địa phương, quả bom có ký hiệu 500 pound, có sức công phá tới 800 mét vuông, do không quân Mỹ trút xuống trong chiến tranh phá hoại Miền Bắc (từ những năm 1965 -1968) nhằm đánh phá ga Thị Long và tuyến đường sắt Bắc Nam. Lực lượng công binh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp cùng dân quân địa phương di dời quả bom về hang chùa, xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống tổ chức phá hủy thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối, giúp nhân dân trên địa phương an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Nguyễn Thanh Hải