Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Hội nghị Quân chính năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 3-1-2020, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, nổi bật là công tác sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, chất lượng huấn luyện, giáo dục kiến thức Quốc phòng an ninh được nâng cao; công tác đảng, công tác chính trị hoạt động có nền nếp, hiệu quả, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng; bảo đảm đầy đủ hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đối ngoại quân sự, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, an toàn tuyệt đối.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của năm 2019, đồng thời đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, trong đó các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình tuyến biên giới, tuyến biển, địa bàn trọng điểm, xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; hoàn thành chỉ tiêu động viên kiểm tra, huấn luyện dự bị động viên, tuyển chọn và gọi 3.550 công dân nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao; kiểm soát chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế, xã hội gắn với bố trí quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn...

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua và Bằng khen cho 5 cá nhân; 803 tập thể và cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị tiên tiến, Chiến sỹ thi đua, Chiến sỹ tiên tiến và đơn vị văn hóa.

Ngọc Lê-Xuân Hùng