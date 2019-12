Dịch vụ làm đẹp “hút” khách dịp cuối năm

Khi đời sống khấm khá, việc làm đẹp, chăm sóc bản thân trở thành nhu cầu thiết yếu với mọi người, đặc biệt là phái nữ. Vào dịp cuối năm, bên cạnh đi mua sắm, vui chơi, nhiều chị em còn tranh thủ sắp xếp công việc rủ nhau đi “tân trang” lại nhan sắc. Chính vì vậy, các salon tóc, spa đến các thẩm mỹ viện hoạt động rất nhộn nhịp...

Cuối năm các salon tóc, spa đến các thẩm mỹ viện hoạt động nhộn nhịp. Trong ảnh: Khách hàng chăm sóc sắc đẹp tại cơ sở thẩm mỹ trên đường Lê Thánh tông (TP Thanh Hóa).

Với tâm lý chung, tết là phải đẹp, hiện nay, tại các cửa hiệu, salon tóc lượng khách đã tăng lên đáng kể. Chị Nguyễn Ánh Linh, người đi làm tóc, cho biết: Ngày thường tôi cũng ít đi làm tóc, đợi đến gần tết mới “tuốt” lại. Năm rồi, mãi 23 tết, tôi mới đi làm tóc nên phải chờ đợi gần một ngày mới xong. Rút kinh nghiệm, năm nay tôi làm tóc sớm hơn. Kiểu tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt này rất phù hợp với tôi - hy vọng với kiểu tóc mới này sẽ mang đến nhiều điều may mắn, tốt đẹp hơn trong năm mới.

Theo ghi nhận tại một số salon, cửa hiệu làm tóc trong TP Thanh Hóa, từ tháng 12 dương lịch, nhiều khách hàng đã bắt đầu làm tóc và chăm sóc tóc. Một số khách hàng có tâm lý làm tóc sớm để được chăm sóc kỹ hơn và không mất nhiều thời gian chờ đợi và giá cũng không tăng. Đến gần tết chỉ cần hấp dầu, phủ bóng và phục hồi là đã có mái tóc đẹp đón tết. Vì vậy, dịch vụ làm tóc bắt đầu sôi động, đặc biệt vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Lượng người ra vào các salon tóc đông hơn gấp 2-3 lần so với những tháng trước đó. Chị Lê Thị Huyền, chủ salon tóc Huyền, đường Trần Quốc Toản, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) cho biết: Năm nào cũng vậy, cuối năm lượng khách tăng gấp 3-4 lần ngày thường, vì ai cũng muốn làm đẹp đón tết. Theo xu hướng năm nay, kiểu tóc xoăn cúp phồng được nhiều khách hàng lựa chọn. Tùy theo từng khuôn mặt, màu da, công việc, độ tuổi và tính cách, cửa hàng sẽ tư vấn cho khách hàng chọn kiểu và màu tóc nào cho phù hợp.

Nhìn chung, giá làm tóc tại các salon, cửa tiệm trong TP Thanh Hóa hiện vẫn chưa có dấu hiệu tăng giá. Dịch vụ được nhiều người lựa chọn là: Cắt tỉa, uốn, duỗi, bấm, nhuộm; tùy theo đặc trưng gương mặt khách hàng, thợ làm tóc các salon tư vấn khách hàng chọn kiểu tóc phù hợp. Năm nay, xu hướng chị em ưa chuộng kiểu tóc ngắn, biến tấu xoăn hoặc duỗi phồng. Giá cắt tóc từ 50.000-200.000 đồng/lượt; các dịch vụ uốn, duỗi, bấm, nhuộm giá trên dưới 500.000 đồng/lượt; phục hồi tóc, phủ bóng tóc giá trên dưới 300.000 đồng/lượt... tùy thuộc vào mức độ hư tổn, độ dài và dày của tóc. Để phục vụ nhu cầu làm đẹp của các chị em, hầu hết salon, cửa tiệm tóc đều mở cửa làm việc đến tận tối 30 tết. Nhiều tiệm đã chủ động tăng nhân viên và tăng thời gian hoạt động để phục vụ tốt cho khách hàng.

Ngoài làm tóc, với những tiện ích và tính thẩm mỹ, ngày càng có nhiều chị em tìm đến dịch vụ phun xăm lông mày, mí mắt, môi... dịch vụ được nhiều khách hàng chọn lựa là trị mụn, thải độc tố da, lăn kim tái tạo da, tẩy tế bào chết, massage, xông hơi, triệt lông, phun xăm/điêu khắc... Các dịch vụ này có giá dao động từ 80.000 đồng đến vài triệu đồng/lượt hoặc liệu trình. Tùy loại mỹ phẩm sử dụng, giá các loại dịch vụ này có thể tăng thêm. Hiện nay, các spa, thẩm mỹ viện không thay đổi giá dịch vụ do phục vụ đa phần là khách quen, đồng thời tăng tính cạnh tranh thu hút khách mới. Chị Nguyễn Thị Loan, khách hàng tại huyện Hoằng Hóa đến phun lông mày, phun môi tại Salon Loan, đường Tân An, Tân Bình (TP Thanh Hóa) chia sẻ: Bây giờ công nghệ hiện đại, thực hiện phun thêu mày, môi không đau và an toàn hơn trước đây. Chỉ mất khoảng vài tiếng thực hiện, mình đã có đôi chân mày vừa ý không cần tô vẽ và đôi môi hồng rạng rỡ mà không cần tô son môi. Không chỉ giúp thần thái gương mặt tươi tắn hơn, mà còn tiết kiệm thời gian trang điểm mỗi khi ra ngoài.

Không chỉ ở các đô thị mà các cửa hiệu làm tóc, móng, mi ở các huyện những ngày cuối năm cũng sôi động không kém. Bên cạnh dịch vụ làm tóc, móng thì phun thêu thẩm mỹ cho lông mày, mí mắt và môi được nhiều chị em lựa chọn dịp cuối năm. Chị Nguyễn Thị Phượng, chủ cửa hiệu làm móng, tóc, phun thêu thẩm mỹ tại thị trấn Thọ Xuân (Thọ Xuân) cho biết: Trước đây, phun thêu thẩm mỹ chỉ xuất hiện ở các thành phố, thị xã nhưng 1, 2 năm trở lại đây, ở miền quê dịch vụ này cũng trở nên đắt khách. Cách đây 2 tháng, lượng khách làm phun thêu thẩm mỹ đã tăng 3 - 4 lần ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu cũng như đảm bảo chất lượng cho các “thượng đế”, thời gian này, tôi phải thuê thêm thợ phụ và làm thêm giờ.

Làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu của phái đẹp. Tuy nhiên, làm đẹp như thế nào là đúng cách, an toàn thì mỗi người cần cân nhắc để lựa chọn cho mình những dịch vụ, cơ sở làm đẹp uy tín để tránh “tiền mất, tật mang”. Đặc biệt, các dịch vụ có xâm lấn ở da cần đảm bảo vô trùng, dụng cụ phải khử trùng tuyệt đối, tránh nhiễm khuẩn. Do đó, để có một diện mạo xinh đẹp, tươi trẻ trong năm mới thì đó là một quá trình cần có thời gian, kế hoạch cụ thể. Chị em nên cân nhắc với những dịch vụ làm đẹp cấp tốc, nhất là các sản phẩm kem trộn, tiêm filler không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bài và ảnh: Trần Hằng