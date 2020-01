Vì một môi trườngđầu tư kinh doanh lành mạnh

Luôn đề cao sự thành công của doanh nghiệp (DN), coi DN là động lực của nền kinh tế, trên những chặng đường kiến thiết, đổi mới phương thức điều hành, tỉnh Thanh Hóa đã, đang và tiếp tục tập trung cho công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo cơ hội bình đẳng, thuận lợi cho các DN phát triển.

Một góc Khu Kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: Minh Hiếu

Hiện nay, cộng đồng các DN đang đóng góp gần 70% tổng thu ngân sách Nhà nước và 60% GRDP của toàn tỉnh. Sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ DN, doanh nhân trong tỉnh đã trở thành nguồn lực lớn phục vụ cho công tác xây dựng, phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Cùng với sự nhanh nhạy trong tiếp cận vận hội mạnh mẽ trong hội nhập kinh tế quốc tế, có thể khẳng định, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã có những bước đột phá, trở thành những “bệ đỡ” cho hoạt động đầu tư kinh doanh của các DN. Điều này được minh chứng từ những bước nhảy vọt và ăn khớp của chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Điển hình như: Năm 2018, chỉ số PCI của tỉnh tiếp tục tăng 3 bậc so với năm 2017, được xếp trong nhóm khá và đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số PAPI năm 2018 cũng tăng 9 bậc so với năm 2017 và với chỉ số này, tỉnh Thanh Hóa là địa phương đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Nhiều chỉ số thành phần quan trọng cũng trên đà được cải thiện.

Không chỉ hấp dẫn đối với các DN trong tỉnh, sự cải cách, đổi mới trong môi trường kinh doanh của tỉnh đã trở thành những điểm sáng “gọi mời” các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư, với sự hiện diện của những công trình, dự án mang tầm vóc thế kỷ và có sức lan tỏa lớn. Không chỉ Nghi Sơn với những dự án công nghiệp, hành trình thu hút đầu tư đang mang về những “quả ngọt” từ nhiều dự án đa dạng trên các lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế, từ nông nghiệp công nghệ cao đến du lịch, dịch vụ, y tế... Những nhà máy, những công trình vẫn đang rầm rập khí thế triển khai trên những vùng đất giàu tiềm năng và cơ hội của tỉnh Thanh.

Sản xuất dung dịch lọc thận tại Công ty TNHH Aeonmed (KCN Lễ Môn).

“Trải thảm đỏ” cho hành trình thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động, tỉnh Thanh Hóa đã có những chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong công tác cải cách hành chính và ưu đãi đầu tư. UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát và ban hành thay thế các văn bản, quyết định còn tồn tại nhiều bất cập, gây khó khăn cho việc tiếp cận của DN, nhất là các văn bản, quy định liên quan đến thủ tục đất đai, chấp thuận đầu tư, vấn đề phân cấp ủy quyền trong đầu tư. Đặc biệt, tập trung hoàn chỉnh thể chế về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao vai trò của trung tâm hành chính công, hạn chế thấp nhất phiền hà, khó khăn cho DN. Những cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cao nhất của chính quyền tỉnh với DN cũng được thực hiện đều đặn định kỳ. Nhiều vấn đề bức xúc, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành dồn lực giải quyết, tạo niềm tin, sự hứng khởi cho các DN.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng cạnh tranh quyết liệt và “cuộc đua” về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang “nóng” hơn bao giờ hết, để đáp ứng kỳ vọng của các DN, cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm hơn của những người đứng đầu, của các cấp, các ngành trong tỉnh. Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Thanh Hóa, đề xuất: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, người đứng đầu, các cấp, các ngành, các địa phương cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác xử lý hiệu quả các vấn đề theo đề xuất của DN. Đồng thời, hướng dẫn, giúp đỡ các DN trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, xây dựng các đầu mối trong cung cấp và tiếp nhận thông tin, công khai các vấn đề về quy hoạch để tạo thuận lợi cho DN, nhà đầu tư tìm hiểu. Nâng cao chất lượng phục vụ, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Bài và ảnh: Minh Hằng