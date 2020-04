Phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định, phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) là một trong 5 chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020. Phát triển hạ tầng xã hội tại đây có ý nghĩa lớn cho phát triển bền vững chính các KCN, KKT cũng như bảo đảm đời sống người lao động.

Khu nhà ở công nhân do Công ty TNHH Sunjade làm chủ đầu tư, đang hoàn thành tại Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa).

Trên địa bàn tỉnh hiện có 8 KCN, song trên thực tế, KCN Thạch Quảng còn sơ khai chưa có nhà đầu tư, một số KCN như: Ngọc Lặc, Thạch Thành, Lam Sơn – Sao Vàng cũng mới giai đoạn manh nha. Những KCN còn lại phân bổ trên địa bàn TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn đã phát triển với hàng chục nghìn công nhân, người lao động tham gia làm việc. Tại những KCN này, hạ tầng xã hội cũng có bước phát triển mạnh, nhất là giai đoạn 2015 – 2020. Về nhà ở công nhân, tại KCN Lễ Môn (TP Thanh Hóa) đã có 1 dự án nhà ở công nhân do Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa làm chủ đầu tư, quy mô đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 7.000 công nhân. Hiện nay, Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam đang làm chủ đầu tư, triển khai xây dựng các khu nhà ở công nhân, có thể đáp ứng nhu cầu nhà ở cho thêm khoảng 8.000 công nhân. Đến giữa tháng 4-2020, 2 khu nhà CC-5 và CC-6 của Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam vẫn đang tiếp tục được triển khai, sắp hoàn thành phần xây thô. Tại KCN Bỉm Sơn, hiện Công ty CP Đầu tư phát triển VID Thanh Hóa đã lập quy hoạch khu nhà ở công nhân trên diện tích 32,3 ha, đang trình UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Cũng tại KCN Bỉm Sơn, giai đoạn 1 của khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu thuộc phường Bắc Sơn đã được đầu tư hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho 60 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trong KCN. Giai đoạn 2 của dự án tái định cư này cũng đang được triển khai, hiện đã cơ bản xong phần giải phóng mặt bằng. Các khu tái định cư số 4 và 5 của phường Bắc Sơn do UBND thị xã Bỉm Sơn là chủ đầu tư đã bố trí tái định cư cho các hộ dân, hiện đang tiến hành xây dựng mở rộng thêm.

Tại KKTNS, hệ thống hạ tầng xã hội có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong giai đoạn từ cuối năm 2015 đến nay. Riêng về các khu tái định cư, được quan tâm đầu tư để đáp ứng nhu cầu giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn. Ngay trong KKT động lực này, ngoài những khu tái định cư đã hoàn thành từ những giai đoạn trước năm 2015, Dự án mở rộng khu tái định cư Xuân Lâm – Nguyên Bình (giai đoạn 3) đã hoàn thành. Hiện hạ tầng của khu tái định cư này đã đồng bộ với hạ tầng của khu tái định cư Xuân Lâm – Nguyên Bình của giai đoạn 1 và 2 được triển khai gần đó. Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng cũng được xây dựng hoàn thành hạ tầng. Các khu tái định cư phục vụ cho việc di dân các xã Hải Thượng và Hải Hà, hiện đang được triển khai.

Về nhà ở cho các chuyên gia, công nhân và người lao động, các doanh nghiệp tại KKTNS cũng có sự đầu tư mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã xây dựng và đưa vào sử dụng các khu cư xá tại xã Trúc Lâm, đáp ứng nhu cầu ăn ở và sinh hoạt lâu dài cho người lao động. Các cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng có khu nhà ở hiện đại riêng biệt, bảo đảm tính ổn định cho công tác. Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 cũng đang triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân. Các nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động của Nhà máy giầy Anora cũng đang được triển khai thủ tục đầu tư.

KKTNS được định hướng phát triển thành đô thị công nghiệp, trong đó dân cư sẽ phát triển hài hòa với công nghiệp trong vùng. Theo đó, nhiều dự án hạ tầng xã hội khác như trường học, bệnh viện... cũng được kêu gọi đầu tư có hiệu quả. Về y tế, hiện nay Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực đã được đầu tư, hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô 300 giường. Các trang thiết bị y tế của bệnh viện được đầu tư khá hiện đại, cùng với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia (quy mô 360 giường bệnh) và các trạm y tế trong vùng, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân và người lao động tại KKTNS. Trong giáo dục, hệ thống trường lớp, từ mầm non đến các cấp phổ thông đã được đầu tư xây dựng, bố trí và sắp xếp ổn định, thuận lợi cho việc phân bổ dân cư. Nhiều cơ sở giáo dục do doanh nghiệp đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, như: Trường Mầm non Vietkids cơ sở 2, Trường liên cấp Queens Land... Nhiều dự án khác cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, các chủ đầu tư đã có kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Hoạt động sản xuất tại các KKT, KCN là quan trọng, song phát triển hệ thống hạ tầng xã hội ở đây có ý nghĩa lớn cho hình thành các đô thị công nghiệp cũng như bảo đảm nhu cầu thiết yếu như ở, sinh hoạt của chính các công nhân, người lao động. Giúp công nhân, người lao động an cư, có cuộc sống ổn định cũng là cách để họ chuyên tâm gắn bó lâu dài với các công ty, doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Linh Trường