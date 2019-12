Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 thi công đạt 34,04%

Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 do liên doanh Marubeni (Nhật Bản) và Kepco (Hàn Quốc), đầu tư theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), với 2 tổ máy, tổng công suất 1.200 MW. Tổng vốn đầu tư của dự án 2,793 tỷ USD, triển khai thi công tháng 8 – 2018 và dự kiến hoàn thành tháng 7 – 2022. Được đầu tư xây dựng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế khu vực phía Bắc, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thi công Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Ảnh: Xuân Hùng

Đến hết tháng 11 – 2019, các nhà thầu thi công đạt 34,04% khối lượng của dự án. Trong đó, các nhà thầu đã hoàn thành thi công bê tông cho sàn tiếp liệu của hệ thống nghiền và cấp than cho lò hơi số 1, sàn lắp máy phát của tuabin1, móng bể xử lý nước, móng bể dầu DO, móng trạm sửa xe, tường chắn lửa của máy biến áp chính...; lắp dựng kết cấu thép chính và phần áp lực tầng 4 và 5 của lò hơi số 1, phễu ESP1; công tác tiếp địa cho nhà điều khiển hệ thống cấp than (tại cảng). Đang triển khai thi công lưới tiếp địa chính cho trạm bơm nước làm mát, bể lọc FGD, máy biến áp chính số 2. Hiện các nhà thầu đang tiếp tục thi công bê tông cho các hạng mục trạm tiếp dầu DO..., nhà bơm dầu DO, nhà xe cho thiết bị, trạm sửa xe, móng máy biến áp chính và phụ tổ máy số 2.

Xuân Hùng