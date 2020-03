Xây dựng chương trình nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông nghiệp

Sáng 19 - 3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về “Chương trình nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở trồng trọt đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu”.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo “Chương trình nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở trồng trọt đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu” được đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tại hội nghị. Chương trình hướng đến từng bước hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh xây dựng được 5 mô hình sản xuất theo chuỗi ứng dụng công nghệ 4.0 đối với các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm lợi thế của tỉnh. Đồng thời, xây dựng được 14 vùng sản xuất không nhiễm đối tượng sinh vật gây hại và ứng dụng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS trong quản lý, cấp chứng nhận mã số vùng trồng đối với cây trồng có tiềm năng xuất khẩu; 100% cơ sở trồng trọt và 70% hàng hóa được sản xuất trên địa bàn tỉnh phục vụ nội đại, xuất khẩu. Hàng hóa giao thương tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh được thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát về chất lượng an toàn thực phẩm. Theo đó, phấn đấu 100% sản phẩm trồng trọt chủ lực, có tiềm năng và xuất khẩu được dán tem truy xuất nguồn gốc. Đa phần các loại sản phẩm tại các cơ sở trồng trọt được kiểm soát ở các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ trên thị trường trong nước và xuất khẩu; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời giữ vững uy tín thương hiệu nông sản Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra một số giải pháp tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đều khẳng định công tác nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm cho nông sản đang trở thành vấn đề bức thiết, quan trọng cần triển khai hiệu quả. Đại diện của từng ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh cũng đưa ra những quan điểm và đề xuất các nhóm giải pháp liên quan đến vấn đề này.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao sự chủ động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc đề xuất, xây dựng chương trình, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan tại hội nghị. Chương trình này phù hợp với chủ trương của tỉnh Thanh Hóa là xây dựng quy hoạch, phương án sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Về nội dung dự thảo chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không quản lý chất lượng riêng sản phẩm trồng trọt, phải bổ sung nội dung để xây dựng chương trình cho quản lý chất lượng sản phẩm toàn ngành nông nghiệp, có nghĩa thêm cả các sản phẩm lâm nghiệp, thủy sản. Chương trình cần đánh giá cụ thể hơn nữa quy mô sản xuất nông, lâm, thủy sản; thực trạng công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm hiện nay, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình thành đề án nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng an toàn thực phẩm cho giai đoạn từ nay đến năm 2025 trên cơ sở bám sát chủ trương, chính sách, quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc; phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Đây là vấn đề lớn, liên quan đến nhiều ngành nên các sở, đơn vị khác cũng phải đề cao trách nhiệm để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Linh Trường