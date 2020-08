Xã Thọ Lập đồng thuận xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bên cạnh việc giữ vững và phát huy hiệu quả các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền xã Thọ Lập (Thọ Xuân) tập trung huy động các nguồn lực và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng NTM nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn theo đúng lộ trình đã đề ra. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn của địa phương, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Lưu Xuân Cương, thôn 2 Phúc Bồi, xã Thọ Lập (Thọ Xuân).

Đồng chí Lê Văn Lực, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập, cho biết: Thực hiện phong trào thi đua trong xây dựng NTM nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; nhất là hệ thống giao thông nông thôn, nhà ở của Nhân dân ngày càng kiên cố khang trang, kinh tế trang trại và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh... Quá trình thực hiện xây dựng NTM, trên địa bàn xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, điển hình như: Gia đình bác Nguyễn Bá Duyệt, thôn 3 Yên Trường. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng với mong muốn giúp người dân có đoạn đường thuận lợi cho việc đi lại, cuối năm 2017, khi được chính quyền địa phương tuyên truyền về việc góp công, góp tiền, vật tư xây dựng NTM, nhất là việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, gia đình bác Duyệt đã chủ động chặt cây trong vườn, hiến 400m2 đất để mở đường liên thôn. Không những thế, trong thời gian làm đường, gia đình bác cũng hăng hái góp ngày công lao động, lấy sân nhà làm nơi tập kết nguyên vật liệu.

Thôn 3 Yên Trường của xã Thọ Lập cũng có các tổ liên gia hoạt động hiệu quả, với nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức vệ sinh môi trường 2 lần/tháng; quản lý hệ thống đường điện chiếu sáng theo tuyến đường nhóm, hộ; các tổ xây dựng quỹ để làm công tác khuyến học, khen thưởng các cháu học giỏi, thăm hỏi tổ viên khi ốm đau, hoạn nạn; vận động tổ viên hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cống, rãnh thoát nước thải. Với việc làm tốt công tác vận động, các tổ liên gia hoạt động hiệu quả, đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay tại thôn dân cư.

Bước vào xây dựng xã NTM nâng cao và xây dựng các thôn dân cư kiểu mẫu, xã Thọ Lập đã đề ra các mục tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương. Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các thôn trong xã, các tổ chức đoàn thể; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu vào cuộc, đồng thời, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của đảng viên và Nhân dân về xây dựng NTM nâng cao; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao đã từng bước được xác định rõ ràng, kịp thời khuyến khích để người dân tự giác tham gia đóng góp; các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả được tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng. Hiện tại, xã Thọ Lập đang tập trung thực hiện các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng/người trở lên. Tính đến đầu tháng 8-2020, xã đã đạt 13/15 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Nhân dân xã đã tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông nông thôn; làm hệ thống điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm; trồng hàng rào cây xanh, trồng cây cảnh, hoa, khuôn viên gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu đến cuối năm 2020, xã Thọ Lập sẽ cơ bản đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Do đó, chính quyền và Nhân dân địa phương đang quyết tâm, nỗ lực để sớm hoàn thành những tiêu chí còn lại. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Cùng với đó, địa phương cũng tập trung huy động, khai thác các nguồn lực đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; tạo bứt phá trong sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; ưu tiên đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bài và ảnh: Lương Khánh