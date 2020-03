Xã Hoằng Giang phát triển sản xuất nông nghiệp

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được xã Hoằng Giang (Hoằng Hóa) triển khai thực hiện có hiệu quả.

Người dân xã Hoằng Giang chăm sóc rau màu.

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu, thời gian qua, UBND xã Hoằng Giang đã lấy sản xuất nông nghiệp làm nền tảng để thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển. Theo đó, UBND xã đã khuyến khích người dân tích tụ tập trung đất đai để chuyển đổi hình thức sản xuất quy mô lớn. Bên cạnh đó, đưa những cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp. Để hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp, UBND xã đã phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện mở 3 lớp tập huấn về trồng trọt; phối hợp với Công ty phân đạm Phú Mỹ thử nghiệm gieo trồng và đánh giá các giống lúa có năng suất, chất lượng cao để đưa vào gieo trồng, như: Lam Sơn 8, Thái Xuyên 111... Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX dịch vụ điện năng nông thôn và dịch vụ nông nghiệp Hoằng Giang là cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, nhất là cung ứng kịp thời các dịch vụ về giống và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật,... Để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, xã Hoằng Giang đã tiếp tục thực hiện tích tụ tập trung đất đai để hình thành vùng sản xuất rau an toàn tập trung. Hiện nay, toàn xã có 150 hộ dân sản xuất các loại rau, củ, quả an toàn, như: Mướp đắng, đậu leo, súp lơ... với diện tích gần 40 ha; trong đó, có 18 ha được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ðể chất lượng rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn, HTX thực hiện cung ứng hạt giống, phân bón và hướng dẫn quy trình sản xuất, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm rau, quả an toàn cho người dân. Để việc thu mua, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, năm 2019, từ nguồn vốn hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, HTX dịch vụ nông nghiệp Hoằng Giang đã đầu tư xây dựng khu nhà sơ chế, hệ thống làm lạnh, bảo quản rau, quả. Theo tính toán của các hộ có diện tích sản xuất tại vùng sản xuất rau an toàn tập trung, 1 ha rau có lợi nhuận bình quân khoảng 180 đến 200 triệu đồng/năm. Bên cạnh phát triển sản xuất, UBND xã chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, hỗ trợ các mô hình sản xuất... để các hộ tham gia phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng, như: Điện, trường, trạm, chợ,... được củng cố, sửa chữa, góp phần phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Trong chăn nuôi, hàng năm, HTX dịch vụ nông nghiệp, các tổ chức đoàn thể thường xuyên phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong huyện tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, triển khai tiêm phòng theo đúng kế hoạch đề ra; nhờ đó, chăn nuôi trên địa bàn luôn ổn định. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 42 triệu đồng/năm.

Ông Cao Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang, cho biết: Trong năm 2020, xã phấn đấu hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa lần 3 và tích tụ ruộng đất; từ đó nhân rộng các mô hình để xây dựng cánh đồng mẫu lớn dưới các hình thức như thuê đất, chuyển nhượng, liên kết hộ sản xuất,... Bên cạnh đó, hỗ trợ người dân mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn, trồng rau trong nhà lưới; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào trồng trọt, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường... Đồng thời, tăng cường áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, áp dụng 100% diện tích mạ được che phủ nilon, cày ải giải phóng đất để tăng độ phì nhiêu.

Bài và ảnh: Lê Ngọc