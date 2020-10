“Vượt vũ môn”

Vật vã với mùa COVID-19 kéo dài và suy thoái kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đọ sức với cuộc sinh tồn khắc nghiệt, thì vẫn có những đơn vị vững vàng vượt qua cuộc sát hạch tự nhiên của thời vận. Đối mặt với những thách thức và cơ hội đan xen, doanh nghiệp ấy mặc nhiên được “thiên thời - địa lợi” khẳng định thực lực vượt vũ môn thời đại, sản sinh sức đề kháng trong ván cờ phục hồi và phát triển.

Nhiều dự án đại công trình ra đời trong giai đoạn Covid hậu hiện tại là động lực phát triển kinh tế rất lớn.

“Con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó”

Qua thời tạm lánh bão dịch Covid, con tàu doanh nghiệp tiếp tục hải trình lướt sóng biển lớn thương trường. Mới đây, tại huyện Tịnh Biên quanh năm nắng và gió, giai đoạn II của Nhà máy điện mặt trời Sao Mai được khẩn trương lắp đặt thiết bị chính để kịp đóng điện trước 31-12-2020 này. Có công suất 106Mwp, vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, nhà đầu tư chiến lược đang viết tiếp đoạn kết thật đẹp đẽ về những cam kết với các cấp lãnh đạo tỉnh An Giang và cộng đồng cư dân biên giới Tây Nam một trang trại điện mặt trời kiểu mẫu nhất phía Nam.

Sự ra đời của đại công trình này được chính quyền địa phương nhìn nhận là một sải bước tự tin trong tiến trình thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong khu vực.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI đã diễn ra thành công rực rỡ, đánh dấu một chặng đường thắng lợi vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nền tảng vững chắc tiếp tục mở ra những thành tựu cho 5 năm nhiệm kỳ mới. Hàng loạt những công trình tiêu biểu của doanh nghiệp đa sắc màu đã khắc đậm những dấu mốc rất tươi đẹp cho những thành quả đó. Chưa đầy 2 năm, Sao Mai Solar - một công trình điện mặt trời rất quy mô có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, công suất 210 Mwp (trong đoạn I là 104 Mwp đã phát điện thương mại thành công 6/2019) tập hợp tinh thần đại đoàn kết các dân tộc (kinh-hoa-chăm-Khmer), phát huy sự sáng tạo của những nhân tố tích cực và đặc biệt hàm chứa chất xám của đội ngũ cán bộ kỹ sư - công nhân trong và ngoài nước tham gia ngay từ khi đặt “nhát cuốc ban đầu”.

Không độc canh hoa mặt trời, nét độc đáo của một Solar Farm đang được thiết kế trở thành khu du lịch điện mặt trời kiểu mẫu. Siêu phẩm đó là sự tích hợp của mỹ quan bên ngoài và ý nghĩa sâu xa ở nội năng của nhà đầu tư. Họ đã chứng minh khả năng rót nghìn tỷ đồng để biến đất hoang thành kinh đô ánh sáng lung linh dưới chân Núi Cấm đại ngàn và lắm huyền thoại. Thay lớp áo trên những bãi đất nông nghiệp nghèo nàn thành những công trình đầy kiêu hãnh của một Thất Sơn cất cánh.

Thành công từ phép thử

Các chuyên gia kinh tế nhận định, khủng hoảng từ dịch bệnh được coi như là phép thử cho khả năng chống chịu của những doanh nghiệp đối với các “cú sốc” từ bên ngoài. Và sau dịch bệnh, những đơn vị kinh tế nào có khả năng thích nghi và sức đề kháng tốt sẽ sống khỏe và tiếp tục bứt phá mạnh mẽ từ chiến lược hoạt động được thực tế hóa. Hình ảnh của một doanh nghiệp có sức thuyết phục cao, thương hiệu, uy tín được xác lập qua phép thử Covid. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, câu tục ngữ như lời khẳng định về những nỗ lực bền bỉ của những chính những gã khổng lồ ấy.

Ngoài ra, những công trình nghìn tỷ được đầu tư và xây dựng tạo ra động lực mới thúc đẩy kinh tế địa phương từng bước được nâng cao hơn, đảm bảo chất lượng dân sinh, là yếu tố cấu thành những mục tiêu cơ bản theo hướng bền vững, phù hợp với chủ trương mà Chính phủ đã đề ra trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

Công trình nghìn tỷ Sao Mai Super feed tạo đà phát triển đa dạng trong lĩnh vực thức ăn thủy sản.

Khi các đại công trình được đầu tư bài bản và hoàn thành, sẽ là chất xúc tác giúp chuyển hóa lợi ích giữa Nhà nước, Nhà đầu tư, Nhà dân và các ngành phụ trợ có liên quan khác phát triển hài hòa và bền vững.

Để kết thúc bài này, chúng tôi xin mượn lời chia sẻ của CEO của một Tập đoàn kinh tế có mặt trong TOP 50 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2019: “Dám đương đầu với thử thách là một trong những phẩm chất luôn được khuyến khích cho mỗi chúng ta, là sự rèn giũa cho mỗi doanh nghiệp. Một cuộc sống an toàn là điều may mắn, nhưng nếu an toàn quá mức thì lại trở nên tẻ nhạt, vô vị và làm thui chột sự sáng tạo, giật lùi sự phát triển. Phải vượt qua những sóng gió, mới biết mình mạnh mẽ; có những thất bại hôm qua, bạn mới biết thành công hôm nay đáng trân trọng đến nhường nào”.

Thiện Chí