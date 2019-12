Vietjet tiên phong khai trương hai đường bay thẳng từ Việt Nam tới New Delhi (Ấn Độ)

Vietjet chính thức khai trương hai đường bay thẳng từ Hà Nội và TP.HCM tới New Delhi. Với hai đường bay này, Viejet là hãng hàng không đầu tiên kết nối hai trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch lớn nhất của Việt Nam với thủ đô New Delhi vạn điều mê hoặc, độc đáo của Ấn Độ. Trên các chuyến bay khai trương, hành khách bất ngờ nhận được quà tặng thú vị.

Đường bay TP.HCM – New Delhi khai thác từ 6/12/2019 với tần suất 4 chuyến/tuần (Thứ 2, 4, 6 và Chủ Nhật) bằng tàu bay mới và hiện đại. Chuyến bay khởi hành từ TP.HCM vào lúc 19:00 và đến New Delhi lúc 22:50 (giờ địa phương). Chiều ngược lại cất cánh dự kiến vào lúc 23:50 (giờ địa phương) từ New Delhi và tới TP.HCM lúc 6:10.

Đường bay Hà Nội – New Delhi khai thác từ 7/12/2019 với tần suất 3 chuyến/tuần (Thứ 3, 5, 7). Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 19:10 và đến New Delhi lúc 22:50 (giờ địa phương). Chiều ngược lại cất cánh dự kiến vào lúc 23:50 (giờ địa phương) từ New Delhi và tới Hà Nội lúc 5:20.

Ấn Độ là quốc gia nổi tiếng bởi phong cách văn hóa, tôn giáo, ẩm thực và du lịch đa dạng, nhiều màu sắc. Không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên phong phú, hùng vĩ, Ấn Độ còn thu hút du khách bằng nhiều công trình lịch sử ấn tượng, được công nhận là di sản thế giới, tín ngưỡng hành hương về Bồ Đề Đạo Tràng mà ai cũng muốn một lần được tới.

Vé đã được mở bán trên các kênh của hãng tại website www.vietjetair.com , Mobile App “Vietjet Air”, Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam , mục “Đặt vé”, thanh toán ngay bằng Vietjet Sky Club, các loại thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking).

Nhân dịp này, hành khách cũng có thể săn hàng triệu vé khuyến mãi chỉ từ 0 đồng (*) cho tất cả của Vietjet trong 3 ngày vàng 10-12/12/2019 với thời gian bay áp dụng từ 3/1/2020 đến 24/10/2020 (**). Bên cạnh đó, chương trình khuyến mãi lớn nhất năm “Bay khắp Châu Á, Săn máy bay 1 ký vàng” vẫn đang tiếp diễn tại flyforlove.vietjetair.com với hàng trăm giải thưởng hấp dẫn khác. Khách hàng tham dự chương trình sẽ có cơ hội trúng thưởng mỗi ngày, mỗi tuần và giải đặc biệt là máy bay 1 ký vàng.

