Vicem Bỉm Sơn phấn đấu tiêu thụ 5,6 triệu tấn sản phẩm trong năm 2020

Sáng 2-1, Công ty CP xi măng Bỉm Sơn (Vicem Bỉm Sơn) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, trong bối cảnh ngành xi măng tiếp tục gặp khó khăn do cung vượt quá cầu, giá một số loại nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, để cung ứng ra thị trường sản phẩm xi măng với chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, Vicem Bỉm Sơn đã chủ động, xúc tiến các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tổ trong công tác điều hành, tiết giảm chi phí sản xuất. Cũng trong năm 2019, công ty đã đưa vào vận hành hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao, giúp nâng cao năng lực cung ứng xi măng, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện môi trường, điều kiện sản xuất cho người lao động.

Lãnh đạo Công ty CP xi măng Bỉm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Với những nỗ lực trong công tác vận hành hoạt động, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Vicem Bỉm Sơn năm 2019 đạt khá so với cùng kỳ. Sản lượng clinker đạt 3,038 triệu tấn, bằng 100% so với cùng kỳ; sản lượng xi măng sản xuất đạt 3,23 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ; tổng sản lượng tiêu thụ đạt 4,3 triệu tấn; doanh thu đạt 3.808 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 195,5 tỷ đồng, tăng 64% cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước 161,5 tỷ đồng, tăng 10% cùng kỳ.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết.

Năm 2020, Vicem Bỉm Sơn đặt mục tiêu sản xuất 3,258 triệu tấn clinke, tổng sản phẩm tiêu thụ đạt từ 5,6 triệu tấn trở lên, lợi nhuận trước thuế 265 tỷ đồng, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động.

Lãnh đạo Tổng Công ty xi măng Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, Vicem Bỉm Sơn sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để tăng chất lượng clinker và giảm tiêu hao nhiên liệu; tiếp tục thực hiện giải quyết các nút thắt công nghệ theo kế hoạch; nâng cao công tác sửa chữa, hạn chế tối đa các sự cố; kiểm soát chặt chẽ các chi phí để giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận; bám sát hệ thống nhà phân phối, tiếp tục phát triển thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh cho thương hiệu xi măng Bỉm Sơn.

Cũng tại hội nghị, Vicem Bỉm Sơn đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019.

Minh Hằng