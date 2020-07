Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát về an ninh nguồn nước tại Thanh Hóa

Sáng 2-7, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội do đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập tại tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên trong đoàn công tác khảo sát vấn đề bảo đảm an ninh nguồn nước và công tác quản lý an toàn hồ, đập tại hồ Cửa Đạt, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân

Đi cùng đoàn công tác có các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội. Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Sỹ Diến, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, thay mặt UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã báo cáo các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước của tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 5 hệ thống sông chính, gồm: Sông Hoạt, sông Mã, sông Yên, sông Lạch Bạng và sông Chàng. Trong đó sông Mã là hệ thống sông liên Quốc gia và là một trong 14 lưu vực sông lớn nhất cả nước, với diện tích lưu vực 28.490 km2. Trên dòng sông Mã đã xây dựng được hơn 10 bậc thang thủy điện. Tỉnh Thanh Hóa hiện xây dựng được hơn 4.000 công trình thủy lợi lớn, nhỏ, với tổng năng lực tưới thiết kế cho 214.401 ha, tưới thực tế cho 158.644 ha, đạt 77% diện tích canh tác. Về vấn đề tiêu thoát nước, hiện trên địa bàn tỉnh có các hệ thống tiêu, như: Quảng Châu, sông Lý, sông Hoàng, hệ thống tiêu Thọ Xuân, vùng tiêu Hà Trung – Nga Sơn, trục tiêu Tam Tổng và một số hệ thống trạm bơm tiêu nhỏ bám vào trục tiêu của các hệ thống sông. Tuy nhiên, diện tích úng thường xuyên trên địa bàn tỉnh vẫn còn 32.246 ha, năm cao nhất lên tới 58.200 ha.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đề nghị với đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về một số vấn đề an ninh nguồn nước cần được quan tâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, như: Đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị Quyết về an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập; nghiên cứu đầu tư xây dựng đập thủy lợi thủy điện Cẩm Hoàng, tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy để điều tiết nguồn nước phục vụ tưới cho 30.287 ha, với kinh phí đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thanh Hóa đầu tư, sửa chữa, nâng cấp 78 hồ chứa bị hư hỏng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ có quy chế phối hợp với Chính phủ Lào về việc cung cấp thông tin mưa lũ trên lưu vực sông Mã, sông Chu phía nước bạn Lào để tỉnh Thanh Hóa nắm bắt, kịp thời ứng phó trong mùa mưa, lũ. Đề nghị các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nông thôn tại các huyện miền núi, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc.

Thay mặt tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề bảo đảm an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, như: Bố trí nguồn kinh phí để tỉnh Thanh Hoá thực hiện xây mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi; điều hành mực nước tại các hồ để đẩy mặn, triển khai công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, kết nối nguồn nước giữa các hồ chứa…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, nên việc bảo đảm an ninh nguồn nước là vấn đề cần được chú trọng, lưu tâm. Với hệ thống sông chính và số lượng hệ thống công trình thủy lợi dày đặc, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng nguồn nước trong sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, căn cứ vào báo cáo tình hình thực tế cho thấy, hiện tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề an ninh nguồn nước, như: Nhiều hồ chứa hiện đang ở mực nước chết, khiến năng lực tưới bị hạn chế, nên vẫn còn nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp không đủ nước tưới. Về nguồn nước sinh hoạt mới cơ bản đáp ứng được nguồn nước cho khu vực đô thị, còn lại tỷ lệ sử dụng nguồn nước bảo đảm an toàn tại khu vực nông thôn, miền núi còn thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của Nhân dân. Trong khi đó, những năm gần đây, tình hình mưa lũ, khô hạn, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh lại có nhiều công trình hồ, đập bị hư hỏng chưa được sửa chữa kịp thời đã và đang đe dọa đến vấn đề an ninh nguồn nước. Vì vậy, để vấn đề an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được bảo đảm, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thanh Hóa lưu ý đến công tác điều hành nguồn nước hợp lý tại các hồ để nâng đầu nước, đẩy mặn, tăng phân lưu nguồn nước. Ưu tiên nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị xuống cấp, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa, lũ. Cần đưa vào áp dựng công nghệ tưới bơm cột nước cao, công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí ghi nhận và đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa về các vấn đề bảo đảm an ninh nguồn nước. Đồng thời, sẽ kiến nghị với các cấp, bộ, ngành có liên quan để đưa vào nghiên cứu đầu tư xây dựng đập thủy lợi, thủy điện Cẩm Hoàng; hệ thống thủy lợi cấp nước tưới khu vực ven đường Hồ Chí Minh…

Trước đó, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã đi khảo sát vấn đề bảo đảm an ninh nguồn nước và công tác quản lý an toàn hồ, đập tại hồ Cửa Đạt, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân.

Hương Thơm