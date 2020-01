Truy xuất nguồn gốc, nâng tầm giá trị nông sản

Hiện nay, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nhất là mặt hàng nông sản có vai trò hết sức quan trọng đối với người sản xuất và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX... Nông sản gắn tem truy xuất sẽ giúp minh bạch “lý lịch” bằng mã QR code (tem điện tử) dưới sự giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước. Mọi người chỉ cần sử dụng một thiết bị điện tử thông minh là có thể quét mã nhận diện sản phẩm lấy thông tin từ nơi sản xuất, quy trình, ngày thu hoạch và các chứng chỉ nếu có.

Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại HTX dịch vụ nông nghiệp – điện năng xã Hoằng Hợp (Hoằng Hóa).

Việc truy xuất nguồn gốc còn khá mới đối với người sản xuất và doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX... Trong khi đó, việc truy xuất nguồn gốc nông sản đang được người tiêu dùng quan tâm không chỉ giới hạn ở chất lượng hay mẫu mã mà còn bao gồm cả các thông tin liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm được niêm yết công khai, rõ ràng...

Chị Trần Thanh Hồng, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa), chia sẻ: Trên thị trường hiện nay, có nhiều loại nông sản được quảng cáo là thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn theo đủ các tiêu chuẩn nhưng khó xác minh được thật hay giả, vì hầu như các nông sản này không có tem, nhãn, bao bì... cung cấp đầy đủ những thông tin về nguồn gốc xuất xứ. Đối với chị khi mua hàng hóa, việc quan tâm đầu tiên là nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, được sản xuất hoặc nuôi trồng ra sao... Vì vậy, chị luôn lựa chọn những sản phẩm có bao bì, nhãn mác đầy đủ. Truy xuất nguồn gốc giúp chị có được những thông tin chính xác về sản phẩm, không còn phải sợ mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch HĐQT HTX dịch vụ nông nghiệp và Điện năng xã Hoằng Hợp (Hoằng Hóa), cho biết: Các sản phẩm của HTX đều được đóng gói, thông tin đầy đủ về sản phẩm in trên bao bì... Người tiêu dùng chỉ cần thông qua ứng dụng quét mã trên điện thoại thông minh là có thể kiểm tra những thông tin về cơ sở sản xuất, lịch sử canh tác, thu hoạch, sơ chế đóng gói, quá trình vận chuyển, hạn sử dụng... Nhờ truy xuất được nguồn gốc, các sản phẩm rau an toàn do HTX sản xuất đã tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; một số mô hình sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi đã được hình thành. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực... Bên cạnh đó, việc truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp ngày càng được người tiêu dùng đòi hỏi khắt khe, vì vậy, đã có một số doanh nghiệp, HTX... chú trọng đến vấn đề này. Hiện nay toàn tỉnh có gần 30 cơ sở sản xuất thực hiện dán tem truy xuất hàng hóa sản phẩm nông, lâm, thủy sản và chủ yếu là sản phẩm của các mô hình sản xuất theo quy trình VietGAP.

Để nông sản an toàn của tỉnh có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, thời gian tới, Sở Công Thương cùng với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt các đề án của tỉnh để nâng cao hiệu quả, khẳng định chất lượng hàng hóa. Trong đó, quan tâm dành nguồn vốn hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng tem truy xuất nguồn gốc; đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích của việc gắn, sử dụng sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, mỗi người tiêu dùng cũng như toàn xã hội cần nâng cao ý thức qua việc ưu tiên lựa chọn những hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, tạo động lực cho các đơn vị, doanh nghiệp không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, in ấn tem nhãn, tránh việc làm hàng giả, nhái trên thị trường.

Bài và ảnh: Lương Khánh