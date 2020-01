Triển khai nhiệm vụ phát triển giao thông – vận tải năm 2020

Sáng 4 – 1, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác phát triển GTVT năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển GTVT năm 2020.

Năm 2019, Đảng ủy, lãnh đạo Sở GTVT đã triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ GTVT; cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch, thực hiện giải quyết 11.400 văn bản đến, ban hành 6.310 văn bản đi và chủ trì 140 cuộc họp, hội nghị. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, như: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hoàn ứng xây dựng cơ bản, siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT); công tác bảo trì, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, công tác cải cách hành chính. Triển khai kịp thời công tác lập quy hoạch ngành bảo đảm chất lượng và tiến độ. Hoàn thành xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngành góp phần phát triển toàn diện lĩnh vực GTVT, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý vận tải tiếp tục được tăng cường, chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải được cải thiện, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong các dịp cao điểm nghỉ lễ, tết.

Từ nguồn vốn bảo trì được giao là 598,8 tỷ đồng, Sở GTVT đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện bảo trì 8 tuyến quốc lộ và 49 tuyến đường bộ địa phương, với tổng chiều dài 1.908km, 23 tuyến đường thủy nội địa trung ương và địa phương với tổng chiều dài 744km, hạ tầng 16 tuyến xe buýt. Tích cực phối hợp với các huyện thực hiện phát triển giao thông nông thôn; kết quả đã huy động được 530.000 ngày công lao động, cứng hóa 680km, xây dựng được 193 cầu, cống và đường tràn các loại. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Kết quả tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Xác định công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng của ngành, Đảng ủy, lãnh đạo sở đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, khẩn trương thu hồi ứng. Năm 2019, tổng vốn đầu tư được giao là 1.007 tỷ đồng; trong đó, vốn giao mới năm 2019 là 690 tỷ đồng (giảm 30% so với vốn giao năm 2018), vốn 2018 chuyển sang là 317 tỷ đồng. Đã giải ngân đạt 80%, dự kiến giải ngân hết vốn năm 2019 theo niên độ kế hoạch là 849,3 tỷ đồng/1.007 tỷ đồng.

Năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Sở GTVT bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ GTVT để nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Phấn đấu tăng trưởng bình quân từ khoảng 10% - 15% về tấn hàng hóa và lượt hành khách so với năm 2019. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”; phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, nêu rõ: Công tác quản lý Nhà nước, công tác quy hoạch của ngành GTVT ngày càng được hoàn thiện. Công tác xây dựng cơ bản đạt bước tiến mới, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt cao, nhiều công trình giao thông hiện đại đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh; công tác vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành GTVT cần tiếp tục xây dựng, ban hành, triển khai chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng thời, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành GTVT ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2020. Tăng cường hơn nữa hiệu lực quản lý Nhà nước, phát triển mạnh và đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường mở mới các loại hình vận tải; không ngừng nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ để đáp ứng kịp thời nhu cầu vận tải và nhu cầu đi lại của nhân dân. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu kiềm chế tai nạn giao thông. Tập trung thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án đã có nguồn vốn, các công trình trọng điểm của tỉnh, như: Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), Đại lộ Đông – Tây TP Thanh Hóa; đường từ trung tâm TP Thanh Hóa đến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1). Đồng thời, đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, sớm khởi công các dự án đường giao thông theo kế hoạch.

Xuân Hùng