Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế

Sáng 13-1, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đại diện một số bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương. Đồng chí Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo của Tổng Cục Thuế, năm 2019, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ngành Thuế cả nước có nhiều nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý thuế đạt được kết quả tích cực, năm 2019 tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý là 1.276.219 tỷ đồng, tăng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018; phần ngân sách Trung ương đạt 573.518 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Toàn ngành cũng đã thực hiện 96.343 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và đã kiểm tra được 515.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó đã kiến nghị, xử lý truy thu 64.525 tỷ đồng. Một trong những kết quả nổi bật trong năm 2019 của ngành Thuế là tổ chức sát nhập lại bộ máy theo hướng chi cục thuế khu vực, đẩy mạnh cải cách hành chính thuế; hệ thống khai thuế điện tử được triển khai tại 63/63 cục thuế và 100% số chi cục thuế trong cả nước; triển khai hệ thống nộp thuế điện tử với số doanh nghiệp tham gia đạt 99%... tích cực truy thu thuế, thu hồi nợ đọng nên đã hoàn thành tốt kế hoạch thu ngân sách.

Trong năm 2020, ngành thuế phấn đấu hoàn thành vượt 3% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; triển khai tốt Nghị quyết số 01 của Chính phủ; tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức thực thu công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

Tại Thanh Hóa, năm 2019, ngành thuế Thanh Hóa đã tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về quản lý thuế, tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu ngân sách Nhà nước, tổ chức thanh tra diện rộng. Công tác quản lý nợ được Cục Thuế thực hiện tốt, do Cục Thuế giao chỉ tiêu thu nợ cho các phòng, Chi cục Thế, đến từng cán bộ, chỉ đạo đôn đốc nợ quyết liệt, phân công các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế trực tiếp làm việc với người nộp thuế có nợ đọng lớn để có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, đôn đốc thu hồi nợ có hiệu quả, chỉ đạo gắn trách nhiệm đến từng tổ chức, cá nhân trong đôn đốc nợ thuế theo đề án thu nợ đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, Cục Thuế đã tổ chức các lớp tập huấn giới thiệu các nội dung chính sách thuế mới kết hợp với đối thoại doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp cập nhật kịp thời các chính sách thuế, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế… Tổng thu tính cân đối ngân sách của tỉnh năm 2019 đạt 19.264 tỷ đồng, đạt 134,3% dự toán Bộ Tài chính giao; 123,9% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 116,6% so với cùng kỳ năm 2018; trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thu ngân sách Nhà nước là 12.597 tỷ đồng, đạt 109,3% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, bằng 119,3% so với cùng kỳ. Trong đó, có một số lĩnh vực thu đạt cao, như: Tiền thuê đất 485,1%; tiền sử dụng đất 237,5% dự toán Bộ Tài chính và 166,2% dự toán UBND tỉnh giao; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 218,2%; thu cố định tại xã 154,3%; xổ số kiến thiết 153,3%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 140,2%...

Năm 2020, ngành Thuế Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách Nhà nước được Trung ương giao là 18.725 tỷ đồng, dự toán HĐND tỉnh giao là 19.567 tỷ đồng và UBND tỉnh giao là 20.000 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận những kết quả và nỗ lực cố gắng của ngành Thuế trong năm 2019. Nhất trí với đề xuất, đánh giá của ngành thuế nhưng đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh một số nội dung đề nghị ngành chỉ đạo như: xây dựng cơ chế tạo nguồn thu thuế, chống xói mòn thu; quyết liệt triển khai nhiệm vụ thuế ngay từ đầu năm; tăng cường rà soát và có các giải pháp chống thất thu thuế và nợ đọng thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính mong muốn ngành thuế phát huy thành quả đạt được, nỗ lực phấn đấu để năm 2020 hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu ngân sách như Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp tục có các giải pháp đồng bộ và sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tăng cường minh bạch và chống thất thu thuế, đảm bảo công bằng cho các đối tượng nạp thuế.

Khánh Phương