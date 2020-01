Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 91.956 tỷ đồng

Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả trên địa bàn được tăng cường để bảo vệ người tiêu dùng.

Năm 2019, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh khá sôi động. Các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ về số lượng và đa dạng về mẫu mã, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất cũng như đời sống của nhân dân.

Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả trên địa bàn được tăng cường, góp phần đẩy mạnh hoạt động thương mại, kích thích sức mua của người tiêu dùng.

Theo đó, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 12-2019 đạt 8.024 tỷ đồng, tăng 15,9% so với tháng cùng kỳ. Tính chung cả năm 2019, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 91.956 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2018. Trong đó, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 18,6%; may mặc tăng 11,7%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 17,9%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 22%; phương tiện đi lại tăng 6,6%; xăng dầu tăng 9,3% so với cùng kỳ...

Hoạt động bán lẻ hàng hóa, kinh doanh dịch vụ dự báo tiếp tục được cải thiện do sức mua và tiêu dùng tăng vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Bên cạnh đó, công tác quản lý về thương mại và chính sách bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu được các cấp, các ngành triển khai sẽ góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Lương Khánh