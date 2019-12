Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 15,1% so với cùng kỳ

Khách mua hàng tại Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa.

Trong tháng 11-2019, thị trường hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra nhộn nhịp, hàng hóa và sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú, nguồn cung ổn định. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 11 đạt 9.296 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 99.109 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch và tăng 15,1% cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2019 tăng 0,57% so với tháng trước và tăng 2,05% so với cùng kỳ. Dự báo chỉ số CPI tháng 12-2019 sẽ tiếp tục tăng do sức mua trên thị trường bắt đầu tăng cao cuối năm.

Bách Nguyên