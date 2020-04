(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 13-3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không còn dịch bệnh tả lợn châu Phi và đến ngày 28-3, trong tỉnh không có ổ dịch tái lại. Dịch bệnh tả lợn châu Phi cơ bản đã được kiểm soát hoàn toàn, do đó, các cơ sở, trang trại chăn nuôi bảo đảm đủ điều kiện an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh đang tích cực tái đàn.

Toàn tỉnh có 1.530 cơ sở chăn nuôi lợn thực hiện tái đàn sau dịch bệnh tả lợn châu Phi Từ ngày 13-3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không còn dịch bệnh tả lợn châu Phi và đến ngày 28-3, trong tỉnh không có ổ dịch tái lại. Dịch bệnh tả lợn châu Phi cơ bản đã được kiểm soát hoàn toàn, do đó, các cơ sở, trang trại chăn nuôi bảo đảm đủ điều kiện an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh đang tích cực tái đàn. Cơ sở chăn nuôi tại xã Vân Sơn (Triệu Sơn). Hiện, toàn tỉnh đã có 1.530 cơ sở chăn nuôi lợn thực hiện tái đàn sau bệnh dịch tả lợn châu Phi, với tổng số lượng tái đàn là 82.370 con. Trong đó, số lượng lợn giống được tái đàn trực tiếp tại địa phương là 48.450 con, lợn giống được nhập từ tỉnh ngoài là 33.920 con. Hiện các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực tăng đàn lợn nái, lợn đực giống để cung cấp nguồn giống thương phẩm cho các trang trại chăn nuôi, trong đó có Trang trại NewHope tại huyện Thạch Thành đã nhập khoảng 2.500 con lợn giống ông bà từ Canada về nuôi. Để kiểm soát dịch bệnh tả lợn châu Phi và các bệnh khác trên đàn lợn, nhất là đàn lợn mới tái đàn, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang tập trung chỉ đạo các cơ sở chăn nuôi tiếp tục duy trì thực hiện các biện phòng, chống dịch trong quá trình chăn nuôi. Tuân thủ nghiêm các quy định, khuyến cáo bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo đúng nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 16/CT-UBND. Tin và ảnh: Hương Thơm