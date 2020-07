Tình hình kinh tế - xã hội huyện Nông Cống đạt nhiều kết quả tích cực

Ngày 14-7, HĐND huyện Nông Cống khai mạc kỳ họp thứ 13, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng năm 2020 và xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã có tác động bất lợi đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời, linh hoạt các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội huyện Nông Cống giữ ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Giá trị sản xuất ngành nông, lâm thủy sản ước đạt 1.390,2 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành thương mại và dịch vụ ước đạt 1.325,7 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng đầu năm đạt gần 607 tỷ đồng, đạt 84,5 dự toán tỉnh giao; công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện, dự án Tiêu úng vùng III đạt được nhiều kết quả tích cực; triển khai giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng cơ bản khác bảo đảm tiến độ… Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực; cải cách hành chính có chuyển biến tiến bộ, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, những tháng còn lại huyện Nông Cống tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển; thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nhằm huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ và cải thiện môi trường. Tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch vùng huyện Nông Cống đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2070. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội….

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; Báo cáo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15-7.

Khánh Phương