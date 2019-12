Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn

Sáng 31-12, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Tổng Công ty điện lực Miền Bắc.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài, giông lốc diễn ra thường xuyên, được sự lãnh đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và sự ủng hộ của các ngành liên quan, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra. Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 đạt 4,8 tỷ kWh, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 8.348 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 6,66%.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cũng trong năm 2019, công ty đã thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên với giá trị đạt 18,8 tỷ đồng, sửa chữa lớn 111 hạng mục với tổng giá trị 162,2 tỷ đồng, bảo đảm an toàn hệ thống điện do công ty quản lý. Thực hiện đầu tư xây dựng 44 dự án bằng nguồn vốn trong nước với tổng mức đầu tư 436,8 tỷ đồng; đầu tư 202 tỷ đồng nguồn vốn nước ngoài để tiếp tục nâng cấp, cải tạo lưới điện. Các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Song song với hoạt động đầu tư phát triển lưới điện, trong năm qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu của các khách hàng sử dụng điện; đặc biệt đã tích cực, khẩn trương cấp điện trở lại, khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra cho người dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Đồng thời, thực hiện tốt việc giải quyết nhu cầu cấp điện cho khách hàng, thể hiện bằng việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng với thủ tục công khai, minh bạch, đơn giản, thuận lợi, đúng quy định của Nhà nước và ngành.

Lãnh đạo Sở Công thương Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Với công tác chăm sóc khách hàng, đơn vị đã chú trọng áp dụng các giải pháp nhằm giảm thời gian mất điện do sự cố, chủ động thông báo lịch cắt điện, tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện thuận tiện, nhanh chóng. Nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, công ty đã thực hiện dịch vụ khách hàng trực tuyến, qua đó khách hàng có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ online của ngành điện. Cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của công ty đều đạt kế hoạch.

Các đại biểu tham quan Trung tâm điều khiển xa Thanh Hóa, mới đưa vào vận hành từ 30-12-2019.

Năm 2020, ngành điện đề ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, như: Sản lượng điện thương phẩm đạt từ 5.323,09 trkWh trở lên; tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 6,1%; chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 06 ngày làm việc; các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2019; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết, phản hồi thông tin qua Trung tâm chăm sóc khách hàng đúng thời gian quy định; mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện ≥ 8,08 điểm và vượt kế hoạch tổng công ty giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công thương, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã biểu dương những kết quả sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty điện lực Thanh Hóa đạt được trong năm 2019. Ngành điện đã đóng vai trò to lớn và quan trọng trong việc xây dựng kết hạ tầng công nghiệp, giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án mới; đồng thời, góp phần quan trọng tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ khác phát triển, tăng thu cho ngân sách nhà nước, góp phần vừa đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, bảo đảm an sinh, xã hội cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của ngành điện sẽ chịu nhiều hơn nữa các tác động, ảnh hưởng của yếu tố thị trường bán buôn điện cạnh tranh, các yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường khi nền kinh tế hội nhập, nhu cầu phụ tải và các yếu tố thị trường đầu vào của sản xuất kinh doanh điện tăng cao, các đồng chí đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa chú trọng chú trọng thực hiện các giải pháp tăng chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện; kiên quyết, triệt để trong thực hiện các biện pháp xử lý tồn động hành lang an toàn lưới điện; tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và dân sinh; phối hợp giải quyết những tồn tại trong công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tiếp nhận thông tin, phản hồi nhằm đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ tốt nhu cầu điện cho nhân dân.

Tại hội nghị, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc triển khai công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty điện lực Thanh Hóa cho các đồng chí Lê Thanh Bình và Nghiêm Đình Sơn.

Cũng tại hội nghị, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã trao giấy khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào sản xuất, kinh doanh.

Minh Hằng