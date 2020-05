Tiện ích từ các dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã tích cực hỗ trợ, khuyến khích khách hàng giao dịch online qua dịch vụ ngân hàng điện tử Internet Banking, E-Mobile Banking hoặc sử dụng thẻ Visa/Master với công nghệ không chạm để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Người dân lựa chọn dịch vụ thanh toán trực tuyến khi mua hàng tại nhà.

Giao dịch ngân hàng trực tuyến đang được đa số khách hàng lựa chọn bởi nhiều tiện ích như vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, gia đình chị Nguyễn Thị Hà, ở đường Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa đã hạn chế đến nơi đông người, chuyển sang mua sắm online, từ thực phẩm hàng ngày, đến đồ dùng thiết yếu cho gia đình cũng giao hàng tận nhà và thanh toán bằng cách chuyển khoản. Chị Hà chia sẻ: “Trước đây tôi đã thanh toán trực tuyến tiền điện, nước, điện thoại, internet, đi siêu thị, mua sắm thì sử dụng thẻ. Nhất là, từ khi có dịch, con nghỉ học, gia đình hạn chế đi ra ngoài, tôi càng thấy tiện ích hơn của thói quen thanh toán không tiền mặt. Chỉ cần ngồi ở nhà, tôi vẫn dễ dàng mua được hàng hóa, dịch vụ qua vài cú chạm trên điện thoại di động hoặc nhấp chuột máy tính”.

Còn anh Phạm Văn Châu, ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, cho biết: “Khoảng hơn 2 năm nay, tôi đã chuyển dần sang kênh ngân hàng điện tử và chỉ đến giao dịch tại quầy khi cần thiết. Không chỉ thanh toán các loại hóa đơn, chuyển tiền, mà gửi tiết kiệm, đáo hạn tôi cũng thực hiện qua online. Tôi nhận lương qua BIDV nên cũng mở thẻ tín dụng ở ngân hàng này để tranh thủ nhiều chương trình ưu đãi. Nhất là, phí chuyển tiền nội bộ, liên ngân hàng miễn phí nên cảm giác thoải mái dùng dịch vụ hơn”. Ngoài các chức năng tài chính nói trên, dịch vụ Mobile Banking còn thêm các tiện ích gia tăng, như: Mua sắm trực tuyến; đặt mua vé xe, máy bay; tra cứu thông tin tỷ giá, lãi suất, giá vàng, chứng khoán... Khách hàng còn có thể thực hiện chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 tới tất cả các ngân hàng khác nhau mà không cần phải đến ngân hàng làm thủ tục hay xếp hàng chờ đến lượt để được giao dịch.

Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ thanh toán hiện đại, các tổ chức tín dụng cũng tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin và bảo đảm an ninh an toàn để đáp ứng tăng trưởng số lượng khách hàng, sản phẩm dịch vụ và an toàn tài sản của ngân hàng, của khách hàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng xây dựng chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ. Đây là chương trình nhằm phát triển thanh toán không tiền mặt, đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với dịch vụ công. Sự chủ động vào cuộc của các ngân hàng sẽ tạo ra những giá trị trong cuộc chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Chiến lược dài hơi hơn, đó là tạo thói quen mới cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng chủ trương của Chính phủ trong thời gian gần nhất. Tính đến hết tháng 4-2020, toàn tỉnh có 255 máy ATM, 915 máy POS được lắp đặt và đi vào hoạt động. 100% các ngân hàng thương mại đã thực hiện kết nối liên thông thanh toán qua máy ATM, gần 1,7 triệu thẻ ATM đã được phát hành. Bên cạnh đó, để đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, một số tổ chức tín dụng đã thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip nội địa. Nhìn chung, mạng lưới dịch vụ ngân hàng đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao dịch, thanh toán của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến của dịch bệnh, đến thời điểm này, có thể thấy toàn bộ tổ chức tín dụng trong tỉnh đã có những phương án khuyến khích khách hàng giao dịch trực tuyến để hạn chế tiếp xúc, vừa bảo đảm an toàn mà vẫn tiện lợi, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Những chính sách “mạnh tay” về chăm sóc, ưu đãi từ các ngân hàng đối với dịch vụ thanh toán trực tuyến đang tạo ra thói quen mới cho người tiêu dùng.

Bài và ảnh: Minh Hà