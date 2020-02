Tích cực tuyên truyền Luật Thủy sản cho ngư dân

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thủy sản, thời gian qua, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh, địa phương ven biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017, nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân trong việc khai thác thủy sản.

Các lực lượng chức năng của tỉnh tuyên truyền Luật Thủy sản cho ngư dân tại Cảng cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn).

Luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019 với nhiều điểm mới, là bước ngoặt đối với ngành thủy sản nước ta, nhằm chuyển hướng từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm. Luật Thủy sản năm 2017 được xây dựng trên cơ sở tiếp cận vào hệ sinh thái, có nhiều nội dung mới, như: Quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (Quỹ Trung ương và Quỹ Cộng đồng), đăng ký đối với việc nuôi trồng các đối tượng thủy sản chủ lực, cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển, cấp hạn ngạch trong khai thác thủy sản, xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá, quy định về kiểm ngư (có kiểm ngư Trung ương và kiểm ngư của các tỉnh, thành phố có biển), quy định của pháp luật quốc tế và nhất là quy định sửa đổi quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất trong lĩnh vực thủy sản đối với cá nhân là 1 tỷ đồng. Đây cũng là cơ hội để ngành thủy sản gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Vì vậy, Chi cục Thủy sản tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương ven biển tổ chức nhiều lớp tập huấn, tọa đàm tuyên truyền Luật Thủy sản, các văn bản dưới luật có liên quan cho chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho ngư dân.

Ngư dân Trần Văn Thuận, khu phố Trung Thịnh, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn), làm nghề lưới vây chuyên khai thác ở ngư trường Bạch Long Vỹ, cho biết: Thông qua tuyên truyền, tập huấn nên ngư dân, nhất là những thuyền viên khai thác hải sản xa bờ đều nắm rõ, tuân thủ các quy định của Luật Thủy sản, như: Ghi nhật ký khai thác hải sản để truy xuất nguồn gốc thủy sản; quản lý tàu cá theo hạn ngạch... Ngư dân có tàu cá công suất lớn khai thác hải sản tuân thủ quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình rất nghiêm túc.

Ngoài ra, Chi cục Thủy sản và các sở, ngành có liên quan của tỉnh, ban quản lý các cảng cá cũng tích cực thực hiện các quy trình giám sát, kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng; duy trì các tổ thường trực thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá. Các địa phương thường xuyên thông báo trên hệ thống loa truyền thanh về các quy định và nắm bắt sát tình hình khai thác của ngư dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa lạch, bãi ngang và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm khai thác gần bờ; tổ chức ký cam kết đối với chủ tàu cá khai thác vùng khơi không đưa tàu và ngư dân đi khai thác trái phép vùng biển nước ngoài. Đồng thời, phối hợp với Chi cục Thủy sản, các sở, ngành có liên quan của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho hàng nghìn lượt người tham gia về Luật Thủy sản năm 2017, các quy định liên quan đến an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển... cho ngư dân các xã, phường ven biển. Từ năm 2019 đến hết tháng 1-2020, toàn tỉnh đã tổ chức được 38 lớp tập huấn, hội nghị phổ biến, tuyên truyền cho gần 3.500 lượt người tham dự. Tổ chức xây dựng nội dung in và treo 262 băng zôn, in 15.500 tờ rơi, 6.500 bộ tài liệu có nội dung tuyên truyền về Luật Thủy sản năm 2017, các văn bản thi hành luật; quy định về khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn cho người và tàu cá khai thác trên biển, quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam – Trung Quốc...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Luật Thủy sản hiện tại vẫn còn nhiều tồn tại, như: Nhiều tàu cá còn thiếu giấy tờ do chủ tàu chưa thực hiện gia hạn lại theo quy định, tự ý cải hoán nhưng không báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan có liên quan; tình trạng khai thác hải sản mang tính hủy diệt và phá hoại môi trường sống vẫn còn xảy ra.

Bài và ảnh: Hải Đăng